馬國女大生性侵殺害凶嫌梁育誌更二審逃死 母親悲憤寫1600字長文痛訴司法

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

這兩家不銹鋼廠今年獲利有望大幅跳升 股價逆勢走強

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

隨國際鎳價不斷上漲，國內不銹鋼廠喜迎春燕，紛紛調漲鋼品盤價，在不銹鋼再迎一波大漲價潮下，吸引市場買盤強力轉進，大成鋼（2027）、華新（1605）29日分別大漲3.88%、2.33%，表現相當亮眼突出。

全球金屬大戰持續升溫，各類金屬強勢上揚，不銹鋼也因鎳價大漲而再迎一波大漲價潮，特別是國際鎳金屬主要供應商印尼青山宣布，再次調漲熱軋出口報價每噸30美元，激勵29日不銹鋼廠強勢吸「金」，紛紛逆勢強揚。

其中大成鋼上漲1.5元、收40.2元，漲幅3.87%，攀本波反彈高峰。大成鋼主要產品為不銹鋼品與鋁捲板，由於兩項鋼品需求均逐步好轉，使得出貨「價漲量增」，法人預期今年首季營收將季增逾兩成，獲利更將季增超過七成。

展望今年營運，法人認為，大成鋼由於受惠美國德州廠鋁捲板熱軋新產線將於下半年量產，有助毛利率跳升，加上各國紛紛前往美國投資，今年鋼品銷量成長可期，配合價格上漲，將推升全年獲利逾百億元，年增幅高達七成水準。

華新29日股價上漲1元、收44元，攀本波反彈收盤價次高，新一波多頭攻勢再啟。華新由於各項利多薈萃，包括不銹鋼、冷精棒（切入AI伺服器散熱）、線纜（受惠強韌電網計畫）、海纜（認證中），因而吸引市場高度關注。

法人指出，華新多元事業布局，且陸續開花結果，特別是不銹鋼本業需求回升，加上歐盟政策環境改善，將嘉惠今年獲利數倍激增。預估今年每股稅後純益（EPS）將上看2.32元，年增幅達1.76倍水準。

不銹鋼 鋼品 大成鋼

