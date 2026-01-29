中鋼大漲超過半根停板 原來是這三個原因

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
中鋼隨市況轉熱，2月及首季盤價呈現平高盤，法人預期有利今年轉虧為盈，並預估今年每股稅後純益（EPS）約0.31元，明年倍增至0.61元。圖／聯合報系資料照片
鋼鐵龍頭大廠中鋼（2002），由於受惠鋼市復甦、盤價續漲，但評價仍偏低，吸引市場買盤大舉簇擁，拉動29日股價開高收高，終場大漲超過半根停板、收20.7元，攀本波反彈高峰，表現相當亮麗搶眼。

展望2026年鋼市，由於美國進入降息循環，低利率環境有利基礎建設與需求回升，使得自去年第4季起已有美國買家開始回補庫存；供給面部分，中國大陸鋼廠持續減產，加上煤鐵礦價格進入上升趨勢，產業景氣漸入佳境。

中鋼隨市況轉熱，2月及首季盤價呈現平高盤，法人預期有利今年轉虧為盈，並預估今年每股稅後純益（EPS）約0.31元，明年倍增至0.61元，以今年底每股淨值為20.82元來看，股價淨值比仍相對偏低，因而吸引買盤大舉搶進布局。

淨值比 中鋼 美國

