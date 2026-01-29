自營砍外資買！台股下跌267點 三大法人賣超16.61億元
台股29日終止連五紅，下跌267.55點，收在32,536.27點，跌幅0.82%，成交量放大至9,307.94億元，三大法人賣超16.61億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超146.59億元，投信賣超29.04億元，自營商賣超（合計）134.16億元，其中自營商（自行買賣）賣超47.26億元，自營商（避險）賣超86.9億元。
台積電（2330）29日收1,805元，跌幅0.82%；聯電（2303）法說會後遭外資調降投資評級，股價重挫至跌停板68.4元。
矽光子概念股續噴，光聖（6442）、聯亞（3081）、統新（6426）等衝漲停，光聖、聯亞都再創歷史新高。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳定調2026年為矽光子商轉元年，強調在Rubin世代中，矽光子與CPO（共同封裝光學）技術將成為解決AI算力瓶頸的關鍵。
中鋼（2002）自結去年12月損益，終止連八個虧損，每股純益約0.02元，2025年12月鋼價趨穩，2026年1月中鋼調漲2月次級品（Leeway）鋼材價格，鋼價出現轉折，加上鎳價累計近月漲幅約一成，國內不銹鋼供應鏈業者新盤價將以大漲開出，鋼鐵股29日在各類股中表現最為亮眼，燁興（2007）、中鴻（2014）、威致（2028）都漲停，中鋼大漲逾5%，收20.7元。
