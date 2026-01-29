生技股逆勢上漲 這檔股價創新高

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股29日終止五連紅，下跌267.55點，收在32,536.27點，跌幅0.82%。生技股逆勢抗跌，保瑞（6472）、泰福-KY（6541）上漲逾6%，藥華藥（6446）漲幅逾4%，華安（6657）、愛派司（6918）上漲逾3%，美時（1795）上漲逾2%。其中美時收在356元，創下歷史新高。

台股今日下跌超過200點，成交量放大到9,307.94億元，為近期最大量能，台積電（2330）收1,805元，小跌0.82%。生技股為少數抗跌族群，美時更領先股王藥華藥股價先創下歷史新高，收356元，漲幅2.89%。

美時先前簽署一份資產購買協議，收購五項藥品在越南的商標、藥品上市許可及製造供應協議之相關權利。截至目前已完成四項藥品Betahema、Folinato、Carmotop 及 Espacox之交割條件，預期於2026年第1季起開始銷售。

這五項藥品的產品組合涵蓋血液學、心血管、腫瘤及抗發炎等多個治療領域。該組合於2024年在越南的銷售額約為800萬美元（約新台幣2.5億元），並於2022至2024年間實現年均複合成長率達22%，顯示其在當地市場具備強勁的商業潛力。

藥證申請方面，美時2025年向全球遞交62項藥證申請，獲得67項市場核准，成功上市127項品項。

美時2025年12月合併營收24.42億元，年成長67%，受惠策略收購Alvogen US併表貢獻，2025年全年合併營收衝破200億元大關，以205.01億交出年成長10%佳績。

