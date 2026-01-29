國科會2027年科技預算包含軍工股 這檔漲勢最猛攻漲停

國科會1月21日召開委員會議，提出科技預算先期規畫，預計總額度為1,850億元，主要布局在半導體、AI、軍工國防、晶創台灣、機器人、次世代通訊、淨零、海洋科技等領域。加上先前國防部於19日發布軍購特別預算內容，軍工股29日走強，龍德造船攻上漲停板157.5元，精剛（1584）、榮剛（5009）盤中漲幅約5%，雷虎（8033）漲幅逾4%，長榮航太（2645）、台船（2208）漲幅約2%。

國科會主委吳誠文表示，2027年度科技預算先期規劃總額度為1,850億元，2026年科技預算先期規畫約1,800億元，但因在野陣營修改劃法，致2026年科技預算規模縮減為1,600億元。現在立法院尚未審查2026年預算。

而國防部先前公布1.25兆軍購七大項目，包括火炮、飛彈、無人載具及反制系統、防空、反彈道及反裝甲飛彈等。其中無人載具及反制系統部分，將購買無人機約20萬架、無人艇1,000餘艘，還有各類無人機反制系統。

今日台股下跌，軍工股普遍抗跌，以龍德造船表現最為強勢，股價攻上漲停板。

龍德造船去年底在法說會上指出，目前在手新造船訂單總合約金額為144億元，新增造船合約總金額約36.7億元，包括軍用艦艇後續艇六艘、40公尺工作船六艘、高速攔截艇六艘、35噸級巡緝艇二艘。

目前三大造船廠都鎖定海巡署規劃的「海域維權海巡艦艇建造計畫」，龍德指出，海委會先前提出為期九年的「海域維權海巡艦艇建造計劃，已獲行政院核定，整體計畫預計122年結束，將建造2,000噸級海巡艦12艘、300噸級14艘、100噸級14艘，總計40艘，整個「海域維權海巡艦艇建造計劃」總經費達568億元，龍德將參與投標。