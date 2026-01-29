鋼鐵行情向上！中鋼去年12月由虧轉盈 股價站上年線大關

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
中鋼董事長黃建智。聯合報系資料照
中鋼（2002）28日公布自結去年12月損益，單月稅前盈餘3.79億元，每股盈餘約0.02元，在連八個月虧損後首度轉正；另中鋼1月20日時調漲2月次級品（Leeway）鋼材價格，熱軋、冷軋產品每公噸調漲500元，鋼板維持平盤，釋出鋼鐵行情向上的樂觀訊號。鋼鐵股29日都大漲，海光（2038）、中鴻（2014）、燁興（2007）都漲停亮燈，中鋼盤中漲幅逾5%，突破20元，站上年線大關。

中鋼自結去年12月每股盈餘約0.02元，中鋼表示，上個月營運回升主要來自兩大動能，首先是鋼鐵本業方面，雖然12月的出貨量91.9萬公噸，相較11月的96.4萬公噸，減少4.5萬公噸，但鋼市報價趨穩，加上銷售產品組合優化，使得銷售毛利回升。其次，旗下中能風場發電量大幅增加，穩定帶動營收與營業利益成長，貢獻約3到4億元的營業利益。

而由於亞洲熱軋價格緩步墊高、區域鋼市氛圍回溫，中鋼（2002）28日調漲2月次級品（Leeway）鋼材價格，熱軋、冷軋產品每公噸調漲500元，鋼板維持平盤。上市鋼廠主管表示，次級品價格上調往往是流通行情轉折的重要前兆，一方面反映鋼廠對成本壓力的態度，另一方面也有助於墊高市場價格底部，減少低價成交對行情的干擾。

台灣內銷流通面方面，熱軋現貨喊價拉升至每公噸1.7萬元至1.73萬元，儘管庫存去化需時間致價格推升速度有限，但當前量先動，後續只要去化順利，價格便具備再上修空間。

同時因鎳價上揚，不銹鋼迎來漲價潮，國際鎳金屬主要供應商印尼青山宣布，再次調漲熱軋出口報價每公噸30美元，新牌價落在每公噸2,035至2,045美元，加上先前三次調漲動作，合計1月至今已調漲每公噸180美元，累計漲幅約一成。

華新（1605）、燁聯（9957）和唐榮（2035）對不銹鋼304系列品項自去年12月開始啟動漲勢；上月調漲每公噸1,000元後，本月擴大漲幅、調漲每公噸4,000到5,000元。業者指出，面對生產運作成本墊高，勢必以漲價回應市況。市場預期304系列產品漲價上看每公噸6,000至7,000元。

中鋼今帶量大漲，一度衝至21.35元，盤中漲幅逾5%，站上年線大關；中鴻漲停鎖死至18.75元，海光、燁興也漲停亮燈。

