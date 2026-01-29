外資大買後的中鋼爆巨量拉長紅 法人正向看待

中鋼（2002）29日開盤衝高，不畏大盤走低，交易不到90分鐘成交量已接近20萬張，股價曾攻高到21.35元，接近漲停板價21.55元。外資近三日已加碼中鋼約6.8萬張，法人正向看待中鋼後市。

群益投顧表示，因鋼價上漲，大多鋼鐵股營收都可上升。中鋼盤價持續上漲，2026年2月盤價每噸上漲300元。從國際原料價格來看，鐵礦砂價格維持每頓在105美元整理。中國大陸宣布2026年開始對鋼鐵實施出口許可證制度，市場預期對大陸大量出口的情況可能產生抑制作用，後續影響仍待觀察。

中信投顧表示，2月盤價續漲，展望鋼市復甦，評價仍偏低。中鋼今年第1季季度盤價及月盤價呈現平高盤；展望今年全球鋼市復甦，原物料上揚及國際鋼價具支撐。

中鋼自結2025年12月稅前盈餘3.79億元，每股盈餘約0.02元；2025年虧損46.85億元、年減202%，每股虧損約0.3元。