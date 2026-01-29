保瑞2026年拚績增兩位數

保瑞（6472）集團美國聖地牙哥廠擴建完成，集團正式邁入「小分子與大分子雙成長引擎」階段，董事長盛保熙昨（28）日表示，全年營收拚雙位數成長，子公司泰福美國廠完成2,000升擴產後，下半年不排除再擴2,000升，以滿足訂單成長需求。

盛保熙表示，保瑞以CDMO（委託開發暨製造）與自有產品雙軌並進。在CDMO業務方面，重要國際藥廠客戶已陸續完成續約，並開始評估擴大合作至更多廠區。今年美國子公司Upsher-Smith（USL）重磅學名藥「Cyclosporine眼用乳劑0.05%」順利取得上市許可，為2026年重啟成長目標揭開序幕。透過既有研發中產品與授權引進，保瑞目標今年在美國市場超過十款新藥陸續上市。

此外，USL在小兒癲癇用藥於2025年市占率年增高達85%，已穩居該科別領先地位。公司規劃今年進一步擴編相關團隊，並導入更多產品，放大該事業群對營收與毛利的貢獻。

盛保熙表示，泰福此次斥資近3,000萬美元進行聖地牙哥廠區產能升級，該廠不僅為美國在地、且具備通過FDA查廠的稀缺產能，本次擴建更新增兩座2,000公升一次性生物反應器、使得整體產能增至9,000公升。

此外，泰福已於去年底完成自有生物相似藥TX05的FDA補件，預計FDA將於今年6月底前回覆，公司也規劃於2月下旬透過TX05進行2,000公升工程試製（engineering run）、藉此建立商業量產規模製程的實際成功案例，進一步提升新產能對外承接CDMO商業化專案的競爭力。

除了醫藥本業外，保瑞集團旗下保健品事業晨暉生技也成為第三條成長曲線。晨暉ExoBDNF菌株（SWP-CGPA01）繼取得台灣專利後，再獲日本發明專利；主力產品SWM-008紅麴亦拿下「非酒精性脂肪肝」與「減重」兩項台灣專利，技術門檻與產品價值明顯提升。營運面上，晨暉汐止廠正進行最後階段GMP驗證，未來將透過與國際保健品牌威德（Weider）的深度合作，正式跨入保健品CDMO市場，為集團拓展新成長動能。