倉佑看展望 審慎樂觀

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

傳動系統製造大廠倉佑（1568）指出，新能源車增速放緩，傳統燃油車與混合動力車需求回溫，加上售後市場需求強勁，全球主要汽車市場預計溫和成長，倉佑今年營運審慎樂觀。

半導體部分，倉佑馬來西亞子公司將於今年第3季加入量產，預期將為集團中長期營運注入全新成長動能。倉佑去年底要受惠於北美、歐洲之AM、OES市場客戶於年底前加大拉貨力道，帶動旗下汽車傳動系統相關零組件出貨增溫，挹注汽車零組件營收，半導體設備關鍵零組件的訂單需求增加，以及開發中新品之驗證完成並小量出貨，半導體的營收挹注比重約5％，帶動營收成長。

倉佑認為全球半導體設備需求穩健擴張，隨著新專案陸續進入量產階段，以及馬來西亞子公司將於今年第3季加入量產，預期將為集團營運注入全新成長動能。

馬來西亞 半導體 營收

延伸閱讀

EPPD簽署矽盛世宣言 學者：凸顯台灣半導體戰略地位

立百病毒將列法定傳染病 醫呼籲民眾應落實6大防護措施

歷史性讓步！印度與歐盟將簽署協定 進口車關稅分階段降至 10%

拓展海外市場 黃偉哲馬不停蹄趕赴馬來西亞推銷台南蜜棗

相關新聞

保瑞2026年拚績增兩位數

保瑞（6472）集團美國聖地牙哥廠擴建完成，集團正式邁入「小分子與大分子雙成長引擎」階段，董事長盛保熙昨（28）日表示，...

倉佑看展望 審慎樂觀

傳動系統製造大廠倉佑（1568）指出，新能源車增速放緩，傳統燃油車與混合動力車需求回溫，加上售後市場需求強勁，全球主要汽...

長興去年每股賺2.03元

化工大廠長興（1717）昨（28）日公布全年度自結稅前盈餘23.89億元，年減12.94%，每股稅前盈餘2.03元；去年...

鋼聯雙引擎 轉動營運

鋼聯（6581）昨（28）日舉行法說會，展望前景，該公司指出，環評變更通過及龍井新廠興建，是今年兩大關鍵雙引擎將帶動營收...

弘裕南進 評估印尼拓點

受成本攀升、客戶供應鏈南向及台灣上游斷鏈壓力加劇影響，布料供應鏈加速外移，印尼成為布局重鎮。弘裕（1474）宣布啟動印尼...

中鋼去年12月每股稅前賺0.02元

中鋼（2002）昨（28）日公布自結去年12月損益，單月稅前盈餘3.79億元，每股盈餘約0.02元，一掃連八個月虧損陰霾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。