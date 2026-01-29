倉佑看展望 審慎樂觀
傳動系統製造大廠倉佑（1568）指出，新能源車增速放緩，傳統燃油車與混合動力車需求回溫，加上售後市場需求強勁，全球主要汽車市場預計溫和成長，倉佑今年營運審慎樂觀。
半導體部分，倉佑馬來西亞子公司將於今年第3季加入量產，預期將為集團中長期營運注入全新成長動能。倉佑去年底要受惠於北美、歐洲之AM、OES市場客戶於年底前加大拉貨力道，帶動旗下汽車傳動系統相關零組件出貨增溫，挹注汽車零組件營收，半導體設備關鍵零組件的訂單需求增加，以及開發中新品之驗證完成並小量出貨，半導體的營收挹注比重約5％，帶動營收成長。
倉佑認為全球半導體設備需求穩健擴張，隨著新專案陸續進入量產階段，以及馬來西亞子公司將於今年第3季加入量產，預期將為集團營運注入全新成長動能。
