長興去年每股賺2.03元

化工大廠長興（1717）昨（28）日公布全年度自結稅前盈餘23.89億元，年減12.94%，每股稅前盈餘2.03元；去年12月單月稅前盈餘2.69億元，年增8.53%，每股稅前盈餘0.23元。

展望今年，長興表示，隨精密設備成長、半導體先進封裝材料出貨增量、半導體先信封裝材料出貨增量，對2026年表達審慎樂觀看法。

長興指出，三大事業部門均成長，其中IC載板需求旺，真空壓模機訂單已看到年底，並預估精密設備2026年營收逐季攀升。

此外，先進封裝材料出貨也所成長。長興已推出晶圓級液態封裝材料EI-6042，應用於3D IC先進封裝技術。公司日前表示，目標今、明年半導體材料能突破公司營收占比5%。