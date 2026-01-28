亞泥報喜 2025年在陸轉盈

亞泥（1102）昨（28）日公告，旗下轉投資、在港股掛牌的亞泥中國昨日也公布2025年獲利人民幣8,560萬元（約新台幣3.91億元），已由2024年虧損人民幣2.637億元，順利轉虧轉盈。

亞泥中國指出，2025年虧轉盈，主要是銷售成本較2024年同期下降所致；對於今年營運，相對審慎樂觀。

亞泥指出，2025年大陸房地產市場有改善、基建工程有增加，水泥需求已呈緩步增加。最重要的是，當地價格微幅上漲，加上煤炭等成本下滑，是去年亞泥中國獲利的原因。

亞泥昨日也宣布，該公司與義電智慧能源（Enel X Taiwan）合作，於本月成功導入義電智慧能源虛擬電廠（VPP），運用其廠區部份生產設備的「用電彈性」，提供台電電力交易平台補充備轉輔助服務，調節電網負載並提升能源使用效率與電網韌性。

亞泥強調，雙方合作首階段將由花蓮廠率先參與，新竹廠亦將陸續投入，共同成為穩定電網的重要支援力量。其中花蓮廠在電力供需吃緊時，可在接獲調度通知後30分鐘內，減少最高30MW的用電量，相當於1.5萬戶家庭尖峰時段的用電需求，約占花蓮總家戶數11.2%，為電力穩定提供關鍵支援。

亞泥表示，該公司花蓮廠以製程中的「生料與水泥研磨設備」作為調節主體。該設備負責礦石原料與成品的研磨，具備運轉彈性，可依虛擬電廠指令進行降載或停機，並透過排程彈性與原料庫存緩衝調整運轉時間。亞泥副總經理張志鵬表示，透過虛擬電廠提供需量反應輔助服務，是實踐循環經濟的一種方式，既不影響營運，又能有效協助穩定電網，加速能源轉型，是提升營運韌性與企業永續的關鍵策略。

義電智慧能源台灣董事長陳威廷表示，虛擬電廠能集結工商業用電戶的用電彈性，以更靈活快速、更低成本的方式，強化電網韌性、推動更可靠且潔淨的能源未來。義電智慧能源試算，亞泥與該公司共同擬定最適合各廠區的能源降載計畫，確保方案在技術與營運層面皆能穩定執行。