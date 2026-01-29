弘裕南進 評估印尼拓點

受成本攀升、客戶供應鏈南向及台灣上游斷鏈壓力加劇影響，布料供應鏈加速外移，印尼成為布局重鎮。弘裕（1474）宣布啟動印尼投資案，將在當地評估設立生產據點，為公司首度跨入東南亞建置生產基地。

弘裕表示，為配合全球客戶產能移轉、降低生產成本並提升國際競爭力，董事會已授權董事長全權處理赴印尼投資案，預計於當地設立新生產據點。公司指出，評估工作目前約完成八成，仍在就土地與投資條件進行最後談判，相關金額與規模待敲定後將再依規定公告。

弘裕表示，過去兩年已針對印尼、越南、泰國三地進行評估，印尼在人工與整體成本上具明顯優勢，也是國際品牌近年積極拓點的區域，因此成為首選。這也是弘裕首次赴東南亞自建產能做長線布局，與對越南大豪紡織僅持股8%的轉投資性質不同。

在現有產能配置上，弘裕以彰化總部為核心，旗下伸港、和美及全興三座廠區均以織造為主，並由台北辦事處與裕展新創承接業務與染整。中國布局則涵蓋浙江與九江兩地。其中，浙江廠具備近400台的織布機，原亦設有染整廠，但已於近年騰退，相關廠房轉租予光電業者做為收租用途；九江地區則設置德裕與弘治兩廠，主要生產工業布與成衣布生產，為公司目前在中國的主力擴增區域。

至於台灣產能，弘裕指出，國內紡織供應鏈目前面臨明顯斷鏈危機，上下游從紗線到染整廠均加速縮編，主要原因包括原料整體比價劣勢，中國塑化原料長期比台灣便宜 10～15%、人工成本高漲與訂單持續轉往海外。弘裕台灣現有織布機從高峰的1,100台降至900 台，2026年將再縮至800台，以因應市場結構性變化。