弘裕南進 評估印尼拓點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

受成本攀升、客戶供應鏈南向及台灣上游斷鏈壓力加劇影響，布料供應鏈加速外移，印尼成為布局重鎮。弘裕（1474）宣布啟動印尼投資案，將在當地評估設立生產據點，為公司首度跨入東南亞建置生產基地。

弘裕表示，為配合全球客戶產能移轉、降低生產成本並提升國際競爭力，董事會已授權董事長全權處理赴印尼投資案，預計於當地設立新生產據點。公司指出，評估工作目前約完成八成，仍在就土地與投資條件進行最後談判，相關金額與規模待敲定後將再依規定公告。

弘裕表示，過去兩年已針對印尼、越南、泰國三地進行評估，印尼在人工與整體成本上具明顯優勢，也是國際品牌近年積極拓點的區域，因此成為首選。這也是弘裕首次赴東南亞自建產能做長線布局，與對越南大豪紡織僅持股8%的轉投資性質不同。

在現有產能配置上，弘裕以彰化總部為核心，旗下伸港、和美及全興三座廠區均以織造為主，並由台北辦事處與裕展新創承接業務與染整。中國布局則涵蓋浙江與九江兩地。其中，浙江廠具備近400台的織布機，原亦設有染整廠，但已於近年騰退，相關廠房轉租予光電業者做為收租用途；九江地區則設置德裕與弘治兩廠，主要生產工業布與成衣布生產，為公司目前在中國的主力擴增區域。

至於台灣產能，弘裕指出，國內紡織供應鏈目前面臨明顯斷鏈危機，上下游從紗線到染整廠均加速縮編，主要原因包括原料整體比價劣勢，中國塑化原料長期比台灣便宜 10～15%、人工成本高漲與訂單持續轉往海外。弘裕台灣現有織布機從高峰的1,100台降至900 台，2026年將再縮至800台，以因應市場結構性變化。

印尼

延伸閱讀

印尼西爪哇山崩增至34死 降雨不停影響救災

成本壓力與客戶移轉加劇 弘裕啟動印尼投資案、布局東南亞新基地

第二波攻勢再現？不銹鋼漲價潮、銅價看多 華新出量大漲

投資限制太多 MSCI揚言降評 印尼股市重挫 7%

相關新聞

保瑞2026年拚績增兩位數

保瑞（6472）集團美國聖地牙哥廠擴建完成，集團正式邁入「小分子與大分子雙成長引擎」階段，董事長盛保熙昨（28）日表示，...

倉佑看展望 審慎樂觀

傳動系統製造大廠倉佑（1568）指出，新能源車增速放緩，傳統燃油車與混合動力車需求回溫，加上售後市場需求強勁，全球主要汽...

長興去年每股賺2.03元

化工大廠長興（1717）昨（28）日公布全年度自結稅前盈餘23.89億元，年減12.94%，每股稅前盈餘2.03元；去年...

鋼聯雙引擎 轉動營運

鋼聯（6581）昨（28）日舉行法說會，展望前景，該公司指出，環評變更通過及龍井新廠興建，是今年兩大關鍵雙引擎將帶動營收...

弘裕南進 評估印尼拓點

受成本攀升、客戶供應鏈南向及台灣上游斷鏈壓力加劇影響，布料供應鏈加速外移，印尼成為布局重鎮。弘裕（1474）宣布啟動印尼...

中鋼去年12月每股稅前賺0.02元

中鋼（2002）昨（28）日公布自結去年12月損益，單月稅前盈餘3.79億元，每股盈餘約0.02元，一掃連八個月虧損陰霾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。