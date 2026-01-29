鋼聯雙引擎 轉動營運

鋼聯（6581）昨（28）日舉行法說會，展望前景，該公司指出，環評變更通過及龍井新廠興建，是今年兩大關鍵雙引擎將帶動營收成長。

鋼聯表示，去年獲利減少主因是受到國內鋼鐵業產量下滑，影響集塵灰交量，使可銷售氧化鋅數量減少。但受惠國際鋅價因鋅礦供應緊張與中國需求回升等因素而上漲，及產品加工費下降，推升氧化鋅銷貨單價，使得去年營收僅年減7%。鋼聯稍早公布2025年稅後純益6.87億元，年減17%，每股純益6.17元。

加工費部分，去年4月公布的年長約加工費由165美元降至80美元，為近50年來新低，原料商給冶煉廠的加工費佔冶煉廠營收約三分之一，冶煉廠不願意開工，對鋼聯氧化鋅產品售價及營收有正向助益。至於目前加工費105至120美元仍處偏低水準，將持續關注今年4月公布的長約加工費對產品價值影響。

展望2026年，該公司指出，2025下半年送出讀環評變更後，去年12月已通過，主要項目為擴大含鋅資源物來源與收受量，及增加國內焚化廠產出之焚化飛灰收受量。