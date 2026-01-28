中鋼去年12月每股稅前賺0.02元

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

中鋼（2002）昨（28）日公布自結去年12月損益，單月稅前盈餘3.79億元，每股盈餘約0.02元，一掃連八個月虧損陰霾；惟累計全年稅前虧損達46.85億元、年減202%，每股稅前虧損約0.3元。

展望今年，該公司指出，台美對等關稅調降至15%，多數鋼鐵下游產業預期可連帶受益，國內鋼市可望擺脫低迷，走勢穩中看升。

中鋼表示，上個月營運回升主要來自兩大動能，首先是鋼鐵本業方面，雖然12月的出貨量91.9萬公噸，相較11月的96.4萬公噸，減少4.5萬公噸，但鋼市報價趨穩，加上銷售產品組合優化，使得銷售毛利回升。

其次，旗下中能風場發電量大幅增加，穩定帶動營收與營業利益成長，貢獻約3到4億元的營業利益。進而挹注12月稅前盈餘達3.79億元，比11月的虧損0.76億元，成長6倍；累計去年全年則虧損達46.85 億元、年減202%。

中鋼 鋼鐵

