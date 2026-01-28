大陸水泥價量上揚、成本下滑 亞泥中國去年獲利近4億元、順利轉虧為盈

亞泥（1102）轉投資、在港股掛牌的亞泥中國（0743.HK）28日公布2025年獲利人民幣8,560萬元（約新台幣3.91億元），已由2024年虧損人民幣2.637億元，順利轉虧轉盈。亞泥中國指出，2025年虧轉盈，主要是銷售成本較2024年同期下降所致。

亞泥指出，2025年大陸房地產市場有改善、基建工程有增加，水泥需求已呈緩步增加。最重要的是，當地價格微幅上漲，加上煤炭等成本下滑，是去年亞泥中國獲利的原因。

面對2026年中國大陸市場不確定因素仍多，亞泥認為，大陸當地政策加強「反內捲」政策，有助遏止低價賠本傾銷，加上執行「錯峰生產」天數增加，對水泥供給有管制，整體市場趨於審慎正向。

除此之外，大陸當地政府的水泥產業新政策將嚴格控管產能；同時逐步執行碳排管理，這對2026年的大陸水泥市場是朝正面趨勢。