長興自結2025年稅前盈餘23.89億元 樂觀看待2026年營運

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

長興（1717）28日公布全年度自結稅前盈餘23.89億元，年減12.94％，每股稅前盈餘2.03元；2025年12月稅前盈餘2.69億元，年增8.53％，每股稅前盈餘0.23元。展望今年，長興表示，隨精密設備成長、半導體先進封裝材料出貨增量、半導體先信封裝材料出貨增量，對2026年表達審慎樂觀看法。

長興指出，三大事業部門均成長，其中IC載板需求旺，真空壓模機訂單已看到年底，並預估精密設備2026年營收逐季攀升。此外，先進封裝材料出貨也所成長。長興已推出晶圓級液態封裝材料EI-6042，應用於3D IC先進封裝技術。公司日前表示，目標今、明年半導體材料能突破公司營收占比5%。

營收部分，長興表示，隨著三大事業部門出貨增加，帶動12月營收成長。長興12月營收37.23億元，月增12.93％、年減6.17%。其中，在精密設備旺季效應帶動下，電子材料營收顯著增加。

此外，產品組合優化，也拉高毛利率，帶動12月營業利益較上月增加61.3％，至2.13億元；稅前盈餘2.69億元，亦較上月增加57.76％。

長興持續看好今年電子材料營運動能，公司表示，真空壓膜設備受惠IC載板需求暢旺，訂單能見度已延伸至2026年底；精密設備營收逐季攀升可期。且精密設備同時積極布局半導體設備領域，追求持續成長動能。

在合成樹脂及特用材料部分，長興也強調，今年將持續優化產品組合，維持中國大陸市場占有率、東南亞市場需求提升。

