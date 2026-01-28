快訊

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方

聽新聞
0:00 / 0:00

中鋼12月營運由虧轉盈 自結單月稅前盈餘3.79億元

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

中鋼（2002）28日公布自結去年12月損益，單月稅前盈餘3.79億元，一掃連續八個月虧損陰霾，月增600%；但累計去年全年虧損達46.85億元、年減202%。

中鋼表示，上個月營運回升主要來自兩大動能，首先是鋼市報價趨穩，銷售毛利回升；其次，旗下中能風場發電量大幅增加，穩定帶動營收與營業利益成長。

展望今年前景，中鋼認為，全球經濟持續緩步復甦，國際貨幣基金最新報告中上調今年全球經濟成長率預估值至3.3%。美聯準會擴大降息循環後，預期民間投資與基建需求將逐步釋放。

而歐洲則預計受惠德法財政刺激，至於中國大陸雖房地產疲軟，但製造業與新能源外銷強勁。

台灣方面，主要受惠於人工智慧伺服器與半導體先進製程擴張，然傳統產業仍面臨終端需求不振影響；不過，台美對等關稅調降至15%，多數鋼鐵下游產業 (如工具機、機械業、汽車零組件、手工具、水五金等)預期可連帶受益，國內鋼市可望擺脫低迷，走勢穩中看升。

中鋼

延伸閱讀

影／中鋼燃燒塔冒火光網友驚嚇「事情大條」 高市環保局：歲修引起

台塑、中鋼、台泥...不再適合存股？專家：公司要有獲利前景才有存的價值

只買1股也能拿！網友狂推「股東紀念品神名單」：CP值爆表

鋼鐵業維持高稅率 中鋼董座黃建智：對等關稅下修助鋼市回穩

相關新聞

泓德攜日商 搶儲能商機

太陽能系統整合商泓德能源（6873）昨（27）日宣布，旗下電力服務管理商星星電力與日本主要售電商中部電力Miraiz正式...

科妍擬買5,000張庫藏

科妍（1786）昨（27）日董事會通過第三次買回庫藏股案，預計自1月28日至3月27日期間，在集中市場買回5,000,0...

正瀚建置質譜AI中心

正瀚生技（6534）斥資1.5億元與國立中興大學合作建置的全球首座「質譜多體學與人工智慧研究中心」，將於明（29）日正式...

長榮要買23艘貨櫃輪

長榮（2603）昨（27）日公告，將以379.5億元~462億元區間，訂造16艘3,100 TEU級全貨櫃輪及七艘5,9...

東聯半導體化學品熱銷

國內環氧乙烷（EO）、乙二醇（EG）大廠東聯（1710）半導體應用化學品銷量也持續攀升，該公司指出，半導體應用的電子級D...

銅價向上 華新、華榮利多

台電追加數百億元配電計劃預算，後續將追單線纜，加上AI發展動能擴大，推升銅需求持續增加，銅金屬將成關鍵大宗商品，銅價同步...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。