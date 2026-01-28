中鋼12月營運由虧轉盈 自結單月稅前盈餘3.79億元

中鋼（2002）28日公布自結去年12月損益，單月稅前盈餘3.79億元，一掃連續八個月虧損陰霾，月增600%；但累計去年全年虧損達46.85億元、年減202%。

中鋼表示，上個月營運回升主要來自兩大動能，首先是鋼市報價趨穩，銷售毛利回升；其次，旗下中能風場發電量大幅增加，穩定帶動營收與營業利益成長。

展望今年前景，中鋼認為，全球經濟持續緩步復甦，國際貨幣基金最新報告中上調今年全球經濟成長率預估值至3.3%。美聯準會擴大降息循環後，預期民間投資與基建需求將逐步釋放。

而歐洲則預計受惠德法財政刺激，至於中國大陸雖房地產疲軟，但製造業與新能源外銷強勁。

台灣方面，主要受惠於人工智慧伺服器與半導體先進製程擴張，然傳統產業仍面臨終端需求不振影響；不過，台美對等關稅調降至15%，多數鋼鐵下游產業 (如工具機、機械業、汽車零組件、手工具、水五金等)預期可連帶受益，國內鋼市可望擺脫低迷，走勢穩中看升。