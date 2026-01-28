台塑四寶中近期最飆的竟是他！11個交易日累計漲幅達40%

台塑四寶近日漲勢強勁，除了南亞（1303）已飆漲一波，台塑（1301）、台化（1326）也接力跟上，統計自1月14日股價發動，至28日盤中高點，台化波段大漲約40%，台塑強漲28%，南亞上漲31%，台塑化（6505）上漲11%，台化漲勢居冠。

觀察法人籌碼，外資自1月14日至1月27日，幾乎天天買超台化和台塑，僅1月20日賣超；南亞則有買有賣，但整體還是買超居多。台化今日股價盤中漲停鎖死，衝至44.6元；台塑也再拉高至52.8元，盤中漲幅逾2%；南亞則在80元附近震盪。

台化自結2025年稅後淨損54.88億元，每股虧損0.94元，主要受原油價格下跌及美國對等關稅政策不確定性等影響，加上大型機組安排定檢產銷量減少。

展望今年，台化指出，芳香烴廠除重組單元全負載外，會適時補入混合二甲苯提高PX、苯產出，創造利益；而寧波的PTA產能以低成本優勢，會全年全載開動，並調整原料PX供應渠道，降低購料成本；至於PIA供應仍偏緊，為獲利品項，兩岸都會全載開動。

台化2025年塑膠整合已發揮改革綜效，11、12月已有獲利；2026年會延續此作為，並加大新港合膠產能，提高利基規格產量，預計SM、塑膠經營持續改善。

台化也持續強化材料研發與循環經濟布局，其開發的輕量化阻燃聚碳酸酯（PC）複合材料，主要應用於AI伺服器電池備援系統（BBU），目標搶占全球市場30%。

台化今股價一度衝上漲停板44.6元，不過未能鎖死，盤中漲幅逾9%，成交量逾8萬張。