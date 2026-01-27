鳳凰團費看漲 挹注業績

鳳凰（5706）總經理卞傑民昨（27）日表示，2026年公司設定出團人次目標將年增20%，在匯率與營運成本推升下，全年平均團費將小幅調漲，預期價量齊升將推動營收挑戰雙位數成長。

卞傑民指出，疫情後長程線與郵輪市場需求回溫明顯，對公司2026年整體營運具正面挹注。

卞傑民出席「寰宇精品河輪 2026 年發表會」受訪時指出，寰宇精品河輪在台灣市場2025年營收相較2024年已成長逾20%，旅客人次增加亦超過15%，顯示高端河輪產品需求暢旺。目前寰宇共有18艘船航行於歐洲、埃及、亞洲及南美洲，2026年將新增S.S. Emilie（艾蜜莉號），並已規劃台灣市場於2026年10月在多瑙河以新船包船出團。由於河輪載客量小且適合企業包船，2026年台灣包船量已超過35%，有望持續帶動長程線成長。

就整體市場來看，卞傑民表示，疫情後旅遊需求強勁，部分航線團費曾出現20%至50%的大幅調漲，日本線漲幅尤其明顯；進入2026年後，團費漲幅將趨緩。第1季團費大致與去年同期持平，農曆年等黃金檔期維持一定價格，其餘時段以促銷及彈性調整平衡票價壓力，全年團費估計小幅上揚。

在各產品線布局方面，鳳凰營收結構以歐洲及大歐洲市場（含土耳其、希臘、埃及）為主要貢獻，占比達五至六成；東南亞、東北亞與郵輪業務各占約10%。