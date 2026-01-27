聽新聞
三陽新車改款 買氣噴發

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

三陽（2206）新車改款再度發功，高階車款DRG 2.5代銷售超越預期，發表不到20天訂單破4,000輛，為今年機車市場打下頭功。

三陽近期連發兩款新車，光陽則是打出125、150cc新 K1雙車同價，價格超殺加上大滿配。業界預期，今年機車市場將是競爭激烈的大戰年。

去年三陽機車全年以313,502輛、市占44.3%再度霸榜，居次位的光陽 183,197輛，市占25.9%則是積極推出重量級改款新車，計畫今年市占率重返三成。此外山葉機車在日本接手之後，預期動作不斷，使得今年的機車市場的競爭熱度升高。業者預估全年市場規模可能與去年相當，但車款與價格競爭都更加慘烈。

三陽旗艦車款DRGBT改款升級上市後，挾著安全動力雙升級成為白牌唯一滿配規格，繼上月中SYM全新世代黃牌重機CRUISYM上市，三陽接連推出機車新款，為新年度的機車市場布局。

