正瀚建置質譜AI中心

正瀚生技（6534）斥資1.5億元與國立中興大學合作建置的全球首座「質譜多體學與人工智慧研究中心」，將於明（29）日正式啟用，正瀚表示，這座人工智慧研究中心以農業永續為研發方向，將研發提升作物「氣候韌性」的科學解方。

國際機構FAO（聯合國糧食及農業組織）與IPCC（政府間氣候變遷專門委員會）皆指出，氣候波動已是造成作物產量下降、品質衰退與生理功能受損的主要原因。

正瀚指出，稍早在西班牙巴塞隆納舉辦的國際生物刺激素大會，亦達成全球共識：提升作物自身的氣候韌性，是面對未來、實現低資源消耗與高韌性農業的關鍵方向，這也是正瀚生技長期投入的核心目標。

正瀚去年成功取得美國五項植物生長調節劑（PGR）產品登記證，凸顯正瀚在PGR產品差異化的優勢，並強化產品線競爭力。而新的質譜AI中心，也有助於更多新產品的開發。