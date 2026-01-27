聽新聞
0:00 / 0:00

正瀚建置質譜AI中心

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

正瀚生技（6534）斥資1.5億元與國立中興大學合作建置的全球首座「質譜多體學與人工智慧研究中心」，將於明（29）日正式啟用，正瀚表示，這座人工智慧研究中心以農業永續為研發方向，將研發提升作物「氣候韌性」的科學解方。

國際機構FAO（聯合國糧食及農業組織）與IPCC（政府間氣候變遷專門委員會）皆指出，氣候波動已是造成作物產量下降、品質衰退與生理功能受損的主要原因。

正瀚指出，稍早在西班牙巴塞隆納舉辦的國際生物刺激素大會，亦達成全球共識：提升作物自身的氣候韌性，是面對未來、實現低資源消耗與高韌性農業的關鍵方向，這也是正瀚生技長期投入的核心目標。

正瀚去年成功取得美國五項植物生長調節劑（PGR）產品登記證，凸顯正瀚在PGR產品差異化的優勢，並強化產品線競爭力。而新的質譜AI中心，也有助於更多新產品的開發。

農業 生技 人工智慧

延伸閱讀

AI結合GIS當助教 新北導入科技編撰6條走讀路線

資安疑慮 德州禁公務員使用Shein阿里巴巴等中資產品

AI恐加劇失業率？大陸將推出應對AI影響促就業文件

中科院攜手資策會！用台版 LLM 泰德打造國家級無人機自主生態系

相關新聞

泓德攜日商 搶儲能商機

太陽能系統整合商泓德能源（6873）昨（27）日宣布，旗下電力服務管理商星星電力與日本主要售電商中部電力Miraiz正式...

科妍擬買5,000張庫藏

科妍（1786）昨（27）日董事會通過第三次買回庫藏股案，預計自1月28日至3月27日期間，在集中市場買回5,000,0...

正瀚建置質譜AI中心

正瀚生技（6534）斥資1.5億元與國立中興大學合作建置的全球首座「質譜多體學與人工智慧研究中心」，將於明（29）日正式...

長榮要買23艘貨櫃輪

長榮（2603）昨（27）日公告，將以379.5億元~462億元區間，訂造16艘3,100 TEU級全貨櫃輪及七艘5,9...

東聯半導體化學品熱銷

國內環氧乙烷（EO）、乙二醇（EG）大廠東聯（1710）半導體應用化學品銷量也持續攀升，該公司指出，半導體應用的電子級D...

銅價向上 華新、華榮利多

台電追加數百億元配電計劃預算，後續將追單線纜，加上AI發展動能擴大，推升銅需求持續增加，銅金屬將成關鍵大宗商品，銅價同步...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。