銅價向上 華新、華榮利多

台電追加數百億元配電計劃預算，後續將追單線纜，加上AI發展動能擴大，推升銅需求持續增加，銅金屬將成關鍵大宗商品，銅價同步穩步向上，線纜業包括華新（1605）、華榮、大東電、大亞、大山等有望坐擁訂單、漲價雙紅利。

線纜業者表示，只要銅價持續穩定上漲，對業界來說就是好事情，主要是報價會跟隨銅價起伏，若銅價繼續飆漲，未來開盤也會繼續漲，而線纜廠普遍都會有價格相對較低的銅庫存，因此也會有庫存利益。

另一方面，銅價持續漲，也會讓大宗客戶如台電等企業的的追貨力道增強，可能部分客戶會因為短期波動仍在觀望，但若是穩定上漲，而線纜是剛性需求，所以最後還是會下單。

值得一提得是，這一波銅價大漲並非「亂漲」，外媒就指出，由於全球銅礦業者多年來投資不足，已使產能利用率達到極限，加上去年多家大型銅礦場出現停產事件，加上全球各國普遍需要更新電網，以及AI資料中心建置等，都可能推升銅需求量持續增加。

觀察線纜廠，以華新來看，可望雙重受惠銅價、鎳價大漲，華新表示，受惠台電強韌電網計畫，電線電纜事業獲利目前最為穩定，在手訂單持續滿檔。

其餘線纜廠包括大東電、大亞、華榮及大山等也同樣在手訂單滿檔。大東電表示，銅價穩定上漲時，會對毛利有所貢獻，而在AI科技大力發展下，預期長期將對銅需求有迫切性，銅價回頭愈小不易。

至於台電強韌電網計畫，大東電表示，該計畫帶來強勁需求，其中輸電線路全面升級，對345kV、161kV等特高壓電纜需求大增，為相關供應鏈帶來長線成長動能。