科妍擬買5,000張庫藏
科妍（1786）昨（27）日董事會通過第三次買回庫藏股案，預計自1月28日至3月27日期間，在集中市場買回5,000,000股普通股，買回區間價格訂為56.40至119.50元，若市場交易價格低於區間下限，公司仍將續行買回。
科妍表示，此次買回股份總金額上限為11.50億元，買回股數占已發行股本6.93%，用途為轉讓予員工。
科妍表示，此次庫藏股買回係為提升員工向心力與留才目的，未來將依公司「買回股份轉讓員工辦法」規定，自買回日起三年內一次或分次轉讓予員工，逾期未轉讓部分將辦理註銷並減資。價格決定以專業估價報告為依據，由董事會授權董事長執行相關作業；董事會並聲明，本次買回金額占公司流動資產比率約43.8%，已評估財務狀況，不影響資本維持。
科妍近期在海外市場持續傳來佳音，包括研發生產的一針劑型透明質酸「Hyaflex Forte」及三針劑型透明質酸「Hyaflex」關節腔注射劑，已通過科威特主管機關審查並取得醫療器材銷售許可證，將前進中東市場。公司表示，相關產品可增加關節潤滑、減少摩擦，適用於退化性膝關節炎患者，有助促進軟骨增生、緩解疼痛並提升日常活動能力，後續將依當地法規推進市場布局。
