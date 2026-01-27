聽新聞
0:00 / 0:00

科妍擬買5,000張庫藏

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

科妍（1786）昨（27）日董事會通過第三次買回庫藏股案，預計自1月28日至3月27日期間，在集中市場買回5,000,000股普通股，買回區間價格訂為56.40至119.50元，若市場交易價格低於區間下限，公司仍將續行買回。

科妍表示，此次買回股份總金額上限為11.50億元，買回股數占已發行股本6.93%，用途為轉讓予員工。

科妍表示，此次庫藏股買回係為提升員工向心力與留才目的，未來將依公司「買回股份轉讓員工辦法」規定，自買回日起三年內一次或分次轉讓予員工，逾期未轉讓部分將辦理註銷並減資。價格決定以專業估價報告為依據，由董事會授權董事長執行相關作業；董事會並聲明，本次買回金額占公司流動資產比率約43.8%，已評估財務狀況，不影響資本維持。

科妍近期在海外市場持續傳來佳音，包括研發生產的一針劑型透明質酸「Hyaflex Forte」及三針劑型透明質酸「Hyaflex」關節腔注射劑，已通過科威特主管機關審查並取得醫療器材銷售許可證，將前進中東市場。公司表示，相關產品可增加關節潤滑、減少摩擦，適用於退化性膝關節炎患者，有助促進軟骨增生、緩解疼痛並提升日常活動能力，後續將依當地法規推進市場布局。

市場 董事長 關節炎

延伸閱讀

華安醫學買回900張庫藏股、執行率100% 首季將公布AI新藥成果

台東鳳梨釋迦外銷卡關、價格探底 立委：中央須正視關稅

小米救股價 找券商買回庫藏股25億港元

智崴1月21日停牌

相關新聞

泓德攜日商 搶儲能商機

太陽能系統整合商泓德能源（6873）昨（27）日宣布，旗下電力服務管理商星星電力與日本主要售電商中部電力Miraiz正式...

科妍擬買5,000張庫藏

科妍（1786）昨（27）日董事會通過第三次買回庫藏股案，預計自1月28日至3月27日期間，在集中市場買回5,000,0...

正瀚建置質譜AI中心

正瀚生技（6534）斥資1.5億元與國立中興大學合作建置的全球首座「質譜多體學與人工智慧研究中心」，將於明（29）日正式...

長榮要買23艘貨櫃輪

長榮（2603）昨（27）日公告，將以379.5億元~462億元區間，訂造16艘3,100 TEU級全貨櫃輪及七艘5,9...

東聯半導體化學品熱銷

國內環氧乙烷（EO）、乙二醇（EG）大廠東聯（1710）半導體應用化學品銷量也持續攀升，該公司指出，半導體應用的電子級D...

銅價向上 華新、華榮利多

台電追加數百億元配電計劃預算，後續將追單線纜，加上AI發展動能擴大，推升銅需求持續增加，銅金屬將成關鍵大宗商品，銅價同步...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。