東聯半導體化學品熱銷

國內環氧乙烷（EO）、乙二醇（EG）大廠東聯（1710）半導體應用化學品銷量也持續攀升，該公司指出，半導體應用的電子級DB（二乙二醇丁醚）持續爆量，客戶提貨量顯著增加，可望為首季營運添新動能。

東聯為遠東集團成員，該公司表示，近期市場上EG新產能增速減緩，供給過剩問題有望較去年改善，加上BCS（即EB，乙二醇丁醚）報價上漲、半導體應用化學品爆量，主要產品的市場供需結構可望較趨平衡，電子化學品業務今年也將穩健向上。

東聯表示，近期EG新產能增速放緩，預期今年供給過剩情況將較去年改善。雖目前EO及EG現貨價尚未見到明顯上漲，但法人認為，整體供需結構有望逐步向平衡邁進。

東聯也指出，特化產品BCS因正丁醇原料漲價，外加供應商進行生產調控，上周中國大陸報價見到較大漲幅，東聯也同步上調報價。

另外，半導體應用化學品銷量也持續攀升，成為業績一大亮點。法人看好，東聯轉型進度持續推進。

近日中東地緣政治緊張情勢復熾，致油價持續走高；加上市場預期美國冰風暴影響，帶動石化產品短期價格上揚。國內石化業者表示，自上周起北美部分廠家陸續預防性停俥，並預期持續推升石化產品報價。不過，東聯對此表示，目前尚未得知美國德州生產商因此大幅減產、停俥。

至於需求端，東聯表示，雖近期台美關稅底定，但下游廠商認為，尚需進一步觀察，並待施行細則公布。不過，東聯也說，農曆年前確實收穫部分下游客戶增加訂單，但需求是否全面回溫，或僅為長假前備庫存拉貨潮，目前仍待觀察。

東聯2025年前三季稅後虧損5.11億元，每股淨損0.58元。東聯表示，去年受美國關稅間接影響，導致以化纖業者為主的下游客戶，拉貨轉趨觀望；加上中國大陸市場持續供過於求，產品持續外溢、影響全球市場，致EG、EO。不過東聯也指出，隨乙烯、氨儲存槽逐步啟用，進料成本有望大幅壓低、調升獲利空間；加上近期供給過剩情形改善、揚州子公司遠東聯製程改善工程完成，市場期待今年獲利結構持續優化。