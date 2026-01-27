聽新聞
長榮要買23艘貨櫃輪

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
長榮昨日公告，將訂造23艘貨櫃輪，成為長榮提升競爭力的有利後盾。長榮集團／提供
長榮昨日公告，將訂造23艘貨櫃輪，成為長榮提升競爭力的有利後盾。長榮集團／提供

長榮 （2603）昨（27）日公告，將以379.5億元~462億元區間，訂造16艘3,100 TEU級全貨櫃輪及七艘5,900 TEU級全貨櫃輪。這是繼去年11月大手筆斥資新台幣約950億元買進新船及新櫃；買進14艘1.4萬TEU的LNG雙燃料貨櫃輪後的重大策略。

長榮昨日代子公司Evergreen Marine （Asia） Pte. Ltd.公告兩項貨櫃輪採購案，其中一為向中船黃埔文沖船舶公司訂造16艘3,100 TEU級全貨櫃輪，單位價格4,600萬美元~5,600萬美元／艘，交易總金額為7.36億美元~8.96億美元（約台幣232億元~282億元），以及向江蘇新揚子造船有限公司訂造七艘5,900 TEU級全貨櫃輪，單位價格6,700萬美元 ~ 8,200萬美元／艘，交易總金額則在4.69億美元 ~ 5.74億美元（約新台幣147.5億元~180億元）。

長榮董事會決議2026年股東會並將在5月28日召開。

歐盟EU ETS與FuelEU Maritime的實施，減碳標準逐年趨嚴情況下，降低航速或淘汰老舊船舶為必要應對措施，預期可加速老舊船舶淘汰與促使運力供給收縮。全球海運市場受到美國發動對全球發動等關稅衝擊，許多國家的經濟也跟著受累，市場擔心海運市場供、需變化。長榮海運大手筆斥資買進新船、新櫃及碼頭設備，這些都是著眼於未來市場變化。

此前，長榮海運董事會在去年11月已通過大手筆斥資新台幣約950億元買進新船及新櫃；買進14艘1.4萬TEU的 LNG雙燃料貨櫃輪，約台幣759.5億元至889.7億元，另外公告買進9萬個櫃，折算後約斥資新台幣68.1億元。

長榮積極對應市場需求，並視各航線市場需求及港口作業狀況，機動調整船隊部署與艙位配置，積極訂造新船成為長榮提升競爭力的有利後盾。

不只購置新船，長榮海運因應新船不斷增加，訂造貨櫃數量也同步攀升，近期向東方國際集裝箱（香港）訂造2.63萬個櫃，交易總金額4,982.25萬美元，以美元兌台幣約31元計算，約新台幣15.44億元，也都是長榮在造船與貨櫃的布局配置。

