泓德攜日商 搶儲能商機

太陽能系統整合商泓德能源（6873）昨（27）日宣布，旗下電力服務管理商星星電力與日本主要售電商中部電力Miraiz正式完成簽約，透過儲能資產強化尖峰時段電價避險能力的合作計畫，搶攻市場商機。

星星電力將提供以擴大至300MW儲能容量為目標的電力保險解決方案，協助中部電力Miraiz提升尖峰供電穩定性，降低價格波動風險。本案為星星電力首度在海外落地的電力保險產品，具有打入日本電力市場核心價值鏈的指標意義。

中部電力Miraiz是東京證交所掛牌的中部電力集團旗下電氣與瓦斯零售公司，是日本前三大售電業者之一。

中部地區是日本汽車與重工業的核心重鎮，聚集大量製造與出口導向型企業，為全國用電密度最高、對電價波動最為敏感的區域之一。中部電力Miraiz部分電力需自價格波動劇烈的JEPX現貨市場採購，特別是在傍晚尖峰時段，面臨價格變動風險。