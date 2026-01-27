買得超划算？三商家購買下OK超商 股價兩日飆19%、衝18個月新高

三商家購（2945）花1.25億元買下OK超商，股價三級跳。繼26日強攻漲停後，27日股價續衝，盤中一度來到45.7元，漲幅近8%，一舉寫下18個月新高。市場解析，此次收購不僅讓三商家購正式跨入超商通路版圖，也象徵集團在零售布局上進入新階段，資本市場提前反映後續整合與規模擴張的想像空間。

三商家購上周五宣布買下OK超商全數股權，股價聞訊起飛，短短數個交易日強勢攀升，消息公布後累計漲幅達19%。法人指出，此案將補上三商家購在便利商店通路的最後一塊拼圖，有機會帶動美廉社體系的採購、物流與會員經濟產生更大綜效。

同時，外界也再度關注便利商店產業的股權變化，相關資本移動正持續牽動產業結構。回顧自2022年底起，國內四大超商中，除了統一超商（2912）（7-ELEVEN）之外，其餘三家——全家、萊爾富與OK超商——的大股東在三年多內相繼更換，形成罕見的「超商股權大風吹」並掀起零售巨震。

從泰山（1218）退出全家（5903）、光泉讓出萊爾富，到三商家購正式買下OK超商，可以發現過去由食品業、乳品業等傳統股東掌舵，如今轉向由金控、銀行與大型通路集團接手，產業資本結構出現明顯世代交替。

從市場勢力的重新洗牌，也可發現金融資金進場策略，以及便利商店產業下一階段成長路徑。產業人士觀察，金融業大型股東的進場，等於重新定義便利商店的戰略角色，從傳統零售走向跨產業平台，店鋪的「金融化、服務化、物流化」成為下一階段競爭主軸。

超商發展趨勢從早期的「搶地點」轉向「搶會員」、「搶支付」、「搶生態圈」。大股東異動後的三家超商，背後皆有更大資金、更強的數位與金融資源介入，有助於加速推出複合式營運、跨界服務與全新店型，未來三至五年便利商店市場恐將迎來新一輪競爭高峰。