新藥傳捷報、再啖 AI 商機！六檔生技股飆漲停 藥華藥寫近十一月新高

生技股27日盤中走強，新藥公司捷報頻傳，更有AI藥物題材加持，加上近日印度傳出百立病毒疫情、流感高峰季節來到，生技族群漲勢強勁，藥華藥（6446）、亞諾法（4133）、保瑞（6472）、華安（6657）、高端疫苗（6547）、合世（1781）六檔亮燈，藥華藥更上攻至726元新天價，寫去年2月以來新高。

生技相關類股指數盤中漲幅達到4.89％，藥華藥等六檔亮燈；懷特（4108）、國光生（4142）、美時（1795）、優盛（4121）、生展（8279）、訊聯基金（4160）、永日（4102）等多檔均大漲逾半根停板。

藥華藥近日宣布，旗下新藥 Ropeginterferon alfa-2b-njft（Ropeg）用於新適應症原發性血小板過多症（ET）已獲美國國家綜合癌症網絡（NCCN）推薦。列為對現行治療反應不佳或無效之高風險ET病患的第一類首選療法。

藥華藥表示，這項新適應症正式取得藥證前，即先獲國際權威診療指南的高度肯定，為Ropeg的ET美國市場布局再下一城，更為領航全球骨髓增生腫瘤（MPN）市場再創關鍵里程碑。

保瑞近日公告，取得原廠為Allergan的RESTASIS學名藥藥證，此眼科用藥為無菌單次使用劑型，將由子公司Upsher-Smith（USL）準備在美上市工作。

華安積極推進AI應用，去年8月成立子公司源華智醫，透過輝達的平台用AI篩選全球約1,700種小分子藥物，目標每年找出十項專利過期候選藥物，再精選二至三項新適應症進行授權開發。