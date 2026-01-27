生技股吸金 股王藥華藥、股后保瑞雙雙攻上漲停

台股27日在台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）等帶動下，盤中大漲超過300點，續創歷史新高，生技股也同慶，上市生醫指數大漲超過4%，股王藥華藥（6446）、股后保瑞（6472）盤中都漲停鎖死，藥華藥站回700元關卡，鎖在726元，為11個月來新高，將挑戰796元高點；保瑞漲停至596元，確認站穩季線。

今日台股繼續走強，台積電再平盤中新高1,785元，聯電盤中大漲逾8%，一度衝上75.7元，衝破2021年9月的72元高點，生技股一反常態也同步大漲，藥華藥漲停亮燈，擠進貢獻大盤指數的前十名，貢獻約8.5點，累計波段漲幅達36%；保瑞衝上596元漲停價位，成交量放大至3千多張。

藥華藥1月25日宣布，旗下新藥 Ropeginterferon alfa-2b-njft（Ropeg）用於新適應症原發性血小板過多症（ET）已獲美國國家綜合癌症網絡（NCCN）推薦，列為對現行治療反應不佳或無效之高風險ET病患的第一類首選療法。

藥華藥表示，這項新適應症正式取得藥證前，即先獲國際權威診療指南的高度肯定，為Ropeg的ET美國市場布局再下一城。

藥華藥表示，Ropeg目前已連續超過三年獲NCCN持續推薦為真性紅血球增多症（PV）的治療選項，並為唯一同時於高風險及低風險PV治療選項中，均列為首選的藥物。此次進一步獲NCCN推薦用於ET，將有助於擴大Ropeg於MPN領域的應用範圍，支持Ropeg立全球MPN市場領先地位。

藥華藥指出，公司依既定計畫持續推進各國 ET 藥證申請，並已接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，Ropeg藥證申請的審查完成目標日期（PDUFA date）為2026年8月30日，有望成為近30年來首獲FDA核准用於ET的新藥。

保瑞1月22日公告，取得原廠為Allergan的RESTASIS學名藥藥證，該眼科用藥為無菌單次使用劑型，將由子公司Upsher-Smith（USL）準備在美上市工作。保瑞指出，其美國子公司積極展開學名藥業務止血後新一輪產品組合與在研產品（pipeline）布局，日前台灣神隆用於治療多發性硬化症的 glatiramer acetate（Copaxone之學名藥）已於去年12月31日取得美國食品藥物管理局（FDA）核准，並將依雙方既有的商業化協議由保瑞集團子公司負責於美國市場上市。