台塑衝上50元、台化上40元 塑化噴出為哪樁？

台塑集團先前漲勢集中在南亞科（2408）、福懋科（8131）、南亞（1303）等記憶體、玻纖布漲價題材，如今資金輪動到ABF載板南電（8046）之外，也回流到集團股核心台塑（1301）、台化（1326），昨日台塑、台化股價都攻上漲停，27日再度向上墊高，台塑盤中重回50元之上，台化站上40元，雙雙上漲逾3%。帶動塑化股大漲的原因，主要因美國遭遇冬季風暴襲擊，市場預期，相關石化上游原物料供給將吃緊，報價看升。

美國近日遭遇近年最猛烈的冬季風暴，強烈寒流芬恩（Fern）侵襲墨西哥灣沿岸，德州至紐約州等17個州進入緊急狀態，部分大型煉油與石化設施傳出關閉或異常，災情導致超過100萬戶停電，電價與天然氣因此飆漲。

法人指出，若低溫持續，導致更多裝置停擺，恐使油品與上下游石化原料供需出現缺口，價格上漲壓力將進一步擴大，短期有利石化產品報價與相關業者營運表現。

此外，美國近期擴大對伊朗施壓，導致油價已經先行上漲，加上中國大陸下游擔憂伊朗供料可能受美國制裁影響，帶動泛用樹脂市場買氣升溫。聚氯乙烯（PVC）上周每公噸上漲20美元，單周漲幅約3%；聚苯乙烯（PS）同步上漲20美元、報每公噸1,020美元；ABS亦走高至每公噸1,225美元，單周上漲30美元。

在暴風雪影響下，國內各大石化業者均持正面但審慎因應的態度。台塑四寶認為，全球石化產業仍持續透過減產因應市場，美、歐步入降息循環，中國大陸受惠「反內捲」政策，儘管整體仍處供給過剩環境，但產業景氣可望較去年改善。

法人認為，考量塑化產業景氣轉折向上，台塑今年營運有望緩步回升，以及中國持續推動反內捲政策，有望修復類股評價。法人預估台塑今年營運有機會轉虧為盈，EPS估計為0.06元，2027年則將激增至1.95元。

台塑今爆出逾13萬張大量，一度漲至51.6元；台化也出現超過9萬張成交量，最高觸及41.95元，盤中都上漲逾3%。