快訊

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年...林金連批惡法 更五審再判要拆

防疫股成今日黑馬！印度立百病毒 恆大、毛寶、高端疫苗等八檔亮燈

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

印度近日傳出立百病毒疫情，衛福部並預告修正「傳染病分類及第4類與第5類傳染病之防治措施」草案，新增立百病毒為第5類法定傳染病。加上流感高峰季節來臨，防疫概念股成為今日盤面黑馬，盤中八檔亮燈。

防疫股成27日盤中焦點，恆大（1325）、毛寶（1732）、亞諾法（4133）、熱映（3373）、優盛（4121）、美德醫療-DR（9103）、康那香（9919）、高端疫苗（6547）等八檔攻漲停；國光生（4142）（4142)、南六（6504）、合世（1781）等盤中也大漲逾5%。

近期印度南部喀拉拉邦爆發立百病毒疫情，引發國際關注，據了解，截至1月19日累積報告5例，目前台灣沒有相關病例。該病毒不僅是出現染病患者，更傳染給醫護人員，研判為有限度的人傳人疫情。

根據疾管署監測資料，立百病毒於1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡也曾出現疫情。迄今全球累計超過750例確診病例，致死率約58%。由於，印度日前出現立百病毒病例，雖然泰國沒有，但多個觀光景點有大量印度遊客，泰國當局加強疾病監控，普吉國際機場已對來自印度的遊客加強健康檢測。

此外，國內流感疫情持續升溫，感染專家表示，目前國內流感病毒型別為H3N2變異株「K分支」為主，並達9成。疾管署預估今年流感疫情將在春節前後迎來高峰，單周就診人次預估約在13萬至14萬。

疫情 印度

延伸閱讀

從英式優雅到印式庶民 印度孟買經典不朽城市魅力大公開

印度擬降歐盟車關稅至40%

印度爆立百病毒病例 疾管署將列第五類法定傳染病

食物歧視？印度學霸微波家鄉菜遭嫌「味道刺鼻」 槓上美大學獲賠627萬

相關新聞

豐興 廢鋼、型鋼盤價調漲

豐興（2015）昨（26）日開出本周盤價，在廢鋼走揚下，廢鋼收購價調漲每公噸200元、型鋼產品每公噸則調漲500元，至於...

志強、鈺齊 2025年賺逾半個股本

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）與戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY，昨（26）日同步公布去年自結損益，志強稅後純益1...

巨鎧精密受惠台美貿易利多 轉型科技精品提高競爭力

台灣高級車燈研發領航者巨鎧精密（2254），致力於將高級車燈與安全科技結合，憑藉「流光陣列F250全LED像素式尾燈」榮...

航空三雄 進入緊密交機潮

國內航空業者進入緊密交機期。星宇航空董事長張國煒昨（6）日親駕全台暨星宇航空首架A350-1000廣體客機返台。張國煒宣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。