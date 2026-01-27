防疫股成今日黑馬！印度立百病毒 恆大、毛寶、高端疫苗等八檔亮燈

印度近日傳出立百病毒疫情，衛福部並預告修正「傳染病分類及第4類與第5類傳染病之防治措施」草案，新增立百病毒為第5類法定傳染病。加上流感高峰季節來臨，防疫概念股成為今日盤面黑馬，盤中八檔亮燈。

防疫股成27日盤中焦點，恆大（1325）、毛寶（1732）、亞諾法（4133）、熱映（3373）、優盛（4121）、美德醫療-DR（9103）、康那香（9919）、高端疫苗（6547）等八檔攻漲停；國光生（4142）（4142)、南六（6504）、合世（1781）等盤中也大漲逾5%。

近期印度南部喀拉拉邦爆發立百病毒疫情，引發國際關注，據了解，截至1月19日累積報告5例，目前台灣沒有相關病例。該病毒不僅是出現染病患者，更傳染給醫護人員，研判為有限度的人傳人疫情。

根據疾管署監測資料，立百病毒於1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡也曾出現疫情。迄今全球累計超過750例確診病例，致死率約58%。由於，印度日前出現立百病毒病例，雖然泰國沒有，但多個觀光景點有大量印度遊客，泰國當局加強疾病監控，普吉國際機場已對來自印度的遊客加強健康檢測。

此外，國內流感疫情持續升溫，感染專家表示，目前國內流感病毒型別為H3N2變異株「K分支」為主，並達9成。疾管署預估今年流感疫情將在春節前後迎來高峰，單周就診人次預估約在13萬至14萬。