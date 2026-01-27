志強、鈺齊 2025年賺逾半個股本

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）與戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY，昨（26）日同步公布去年自結損益，志強稅後純益13.52億元、年減15.4%，每股純益6.77元；鈺齊稅後純益12.13億元、年減11.8%，每股純益6.05元。

志強、鈺齊兩家公司去年合併營收分別為203.74億元、172.94億元，較2024年度成長10.5%、18.3%，分別為歷史新高及次高。獲利衰退主要受新台幣兌美元匯率升值，以及美國對等關稅新政影響。

另一家製鞋大廠豐泰，稍早公布去年稅後純益50.33億元、年減約14%，每股稅後純益5.10元。上述三家製鞋大廠去年都賺逾半個股本。

展望今年，號稱史上規模最大的2026年世界盃足球賽即將登場，國內製鞋大廠歷經二年的庫存調整，終於迎來訂單爆發的復甦動能，上半年逐步進入拉貨高峰，加上匯率趨穩，各家鞋廠業績與獲利成長可期。

志強去年第4季合併營收49.49億元，季增19.5%、年減4.9%，毛利率18.2%，較上季增加0.1個百分點，較2024年同期19.6%減少1.4個百分點，稅後純益2.91億元，季增67.2%、年減37.4%，單季每股稅後純益1.45元。

志強印尼新廠已於去年10月底開始出貨，主要生產Brooks跑鞋，今年預計開出400萬雙，第3季起放量；針對亞瑟士（Asics）規劃的越南新廠預計今年第4季上線；該廠規劃滿載產能要達到600萬雙，分三年將產能拉滿。

至於全年展望，2026年世足賽效應帶動，加上ASICS及Brooks跑鞋訂單增長，挹注營收成長動能，預估全年營收可望續創新高。

鈺齊去年第4季合併營收45.75億元，季增19.8%、年增4.3%，毛利率18.06%，季增0.5個百分點、年減2.32個百分點，稅後純益3.60億元，季增19.6%、年減38.3%，每股稅後純益1.79元，為去年單季獲利高峰。

鈺齊指出，隨著關稅議題陸續明朗化，儘管產經情勢仍存在若干不確定性，但各界風險意識與決策邏輯已逐漸重回理性，大部分品牌客戶下單動能亦見回穩增溫，綜觀各項主、客觀因素，正向看待未來產銷趨勢。

鈺齊自2024年中以來，加速優化全球產能配置，越南及印尼的新設廠區已於2025下半年陸續量產試作，且為滿足客戶需求，預計今年第2季將再積極提升產銷規模。