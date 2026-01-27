快訊

豐興 廢鋼、型鋼盤價調漲

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

豐興（2015）昨（26）日開出本周盤價，在廢鋼走揚下，廢鋼收購價調漲每公噸200元、型鋼產品每公噸則調漲500元，至於鋼筋產品維持平盤。市場預期，將推升下游的鋼筋買氣增溫。

回顧豐興上周盤價，面對在國際鋼胚報價上漲、貨源短缺，墊高鋼筋生產成本，該公司鋼筋基價由平轉升，每公噸上漲200元，中止連八周持平。

進入本周，豐興表示，在國際原物料方面，美國大船廢鋼上周無報價，日本2H廢鋼上周從每公噸315美元上漲為317美元，漲價每公噸2美元；美國貨櫃廢鋼上周從每公噸308美元上漲至312美元，漲價每公噸4美元。另澳洲鐵礦砂上周則由每公噸106.55美元下跌至105.4美元。

由於國際廢鋼價格上漲，型鋼則是因原物料價格因素，且價格已一段時間未做反映，因此，決議分別調漲本周廢鋼、型鋼價格每公噸200及500元；廢鋼收購新價為每公噸8,600元、型鋼為每公噸2.35萬元。鋼筋牌價維持每公噸1.66萬元。

展望後市，市場人士指出，步入冬季後，國際廢鋼市場供應將有趨緊題材，尤其目前美國正傳出強烈寒流芬恩（Fern）侵襲，未來市場有任何風吹草動，鋼廠將可順勢展開新波攻勢。

另外，法人認為，國內重大公共工程如台北捷運、萬大線、桃園捷運綠線、淡海大橋、第三液化天然氣接收站工程、鐵路高架化與站體工程、航空城開發案、國道橋梁補強工程等正如期展開。至於電子廠房擴建如台積電、大立光、台達電等廠房工程也正啟動，加上各式社會住宅案相繼推出，鋼廠營運不看淡。

