快訊

「台中超巨蛋」投資金額近500億 刷新台灣體育建設紀錄

囤積物引發大火！北市訂處理原則 符合這幾項就開罰

美國暴風雪肆虐 緬因州載8人私人飛機起飛墜毀

志強2025年營收創新高首次破200億元 每股純益6.77元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

國際知名運動品牌鞋類供應商志強-KY（6768）公布2025年自結財報數字，全年合併營收203.74億元，首次突破200億元，創歷史新高，稅前淨利18.5億元，每股純益6.77元。

志強去年合併營收203.74億元，較2024年增加10.5%，若以美元計算，2025年美元營收為6.51億美元，較去年（5.74億美元）增加13.4%；去年營業毛利為40.39億元，年增5.8%；營業利益17.15億元，年增6.7%；稅前淨利為18.5億元，年減8.6%；每股純益6.77元，年減16.9%。

志強去年第4季合併營收為49.5億元，年減4.9%，季增19.5%；若以美元計算，第4季美元營收為1.6億美元，年減0.9%，季增15.4%；第4季營業毛利為9.03億元，年減11.5%，季增20.2%；營業利益為3.18億元，年減28.9%，季增51.4%；稅前淨利為3.89億元，年減32.5%，季增60.3%；每股純益為1.45元。

營收 每股純益 運動

延伸閱讀

關不住！昇達科再搭火箭登上漲停

2025年移轉棟數年減25.5%史上最慘 專家：十年一遇進場時機

歐美跨國藥企 狂買大陸創新藥

比亞迪今年銷海外 目標130萬輛

相關新聞

巨鎧精密受惠台美貿易利多 轉型科技精品提高競爭力

台灣高級車燈研發領航者巨鎧精密（2254），致力於將高級車燈與安全科技結合，憑藉「流光陣列F250全LED像素式尾燈」榮...

慶豐富搶市 拚重返成長

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）今（2026）年將持續發展「全渠道」通路客戶，同時推出智能化產品，營運有望重返...

中砂業績拚連三年創高 今年營收看增一成

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）去年業績創新高，今年旗下鑽石碟、再生晶圓等主力產品持續擴產，法人看好新產能效益帶動...

藥華藥血癌藥 攻美報捷

藥華藥（6446）昨（25）日宣布，旗下新藥 Ropeginterferon alfa-2b-njft（Ropeg）用於...

航空三雄 進入緊密交機潮

國內航空業者進入緊密交機期。星宇航空董事長張國煒昨（6）日親駕全台暨星宇航空首架A350-1000廣體客機返台。張國煒宣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。