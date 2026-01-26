志強2025年營收創新高首次破200億元 每股純益6.77元
國際知名運動品牌鞋類供應商志強-KY（6768）公布2025年自結財報數字，全年合併營收203.74億元，首次突破200億元，創歷史新高，稅前淨利18.5億元，每股純益6.77元。
志強去年合併營收203.74億元，較2024年增加10.5%，若以美元計算，2025年美元營收為6.51億美元，較去年（5.74億美元）增加13.4%；去年營業毛利為40.39億元，年增5.8%；營業利益17.15億元，年增6.7%；稅前淨利為18.5億元，年減8.6%；每股純益6.77元，年減16.9%。
志強去年第4季合併營收為49.5億元，年減4.9%，季增19.5%；若以美元計算，第4季美元營收為1.6億美元，年減0.9%，季增15.4%；第4季營業毛利為9.03億元，年減11.5%，季增20.2%；營業利益為3.18億元，年減28.9%，季增51.4%；稅前淨利為3.89億元，年減32.5%，季增60.3%；每股純益為1.45元。
