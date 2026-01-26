啟碁七個交易日漲幅逾45% 公布12月自結每股盈餘0.85元

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
啟碁26日開高震盪向上，最高來到166元，終場上漲2.5元，收157.5元。（圖／啟碁科技提供）
啟碁（6285）26日有價證券於集中交易所達公布注意交易資訊標準，公布2025年12月單月每股純益0.85元。

啟碁26日開高震盪向上，最高來到166元，終場上漲2.5元，收157.5元，成交量63,076張，股價再創波段新高，自1月中旬，108元起漲以來，漲幅達45.8%。

啟碁公布12月營收92.31億元，年減2.7%，歸屬母公司業主淨利4.07億元，年增1.8%，每股純益0.85元。

日前啟碁已經公布2025年第4季毛利率14.1%，為2017年第1季以來單季新高，第4季每股純益2.06元。2025年啟碁累計營收1,102.5億元，年增0.03%，毛利率12.48%，高於2024年12.1%，稅後純益30.63億元，年減11.2%，每股純益6.41元。

本土法人認為，是SpaceX用戶端產品主要供應商，來自低軌衛星產品動能強勁，更積極跨向企業用800G高階交換器及AI網路基礎建設所需的光學交換器OCS，法人看好，啟碁產品組合質變，可望推升未來營運表現，2026年營收、獲利可望再創新高。

