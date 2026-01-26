巨鎧精密受惠台美貿易利多 轉型科技精品提高競爭力

台灣高級車燈研發領航者巨鎧精密（2254），致力於將高級車燈與安全科技結合，憑藉「流光陣列F250全LED像素式尾燈」榮獲「第34屆台灣精品獎」殊榮，展現其在主流車系改裝市場的設計實力與 MIT 高標準工藝，日前行政院長卓榮泰特地到工廠參訪，對於該公司在智慧車聯網與高級車燈的創新研發成果表達肯定，巨鎧精密表示，受惠於經貿談判利多，未來出口至美國產品之關稅環境預期將獲得優化調整，對於長期深耕北美市場的巨鎧精密具有指標性意義。

巨鎧精密表示，他們對政府積極推動台美經貿談判及製造業支持政策表達感謝，也高度肯定政府在改善貿易障礙、深耕台美經貿合作上的積極作為。巨鎧精密預期，隨著貿易環境優化，2026 年北美訂單動能將更趨穩健。也有信心持續帶領台灣汽車零組件產業，在全球市場占據科技精品的領先地位。