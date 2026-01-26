美冬季風暴、漲價助攻 台塑三寶、東聯拉漲停 塑化類股齊揚

美國上周末遭遇冬季風暴，石化重鎮德州等地均受影響，德州墨西哥灣沿岸部分煉油廠與化工廠因嚴寒關閉設備，市場預期亞洲石化產品行情有望再迎接漲勢，加上近日塑化產品報價升溫，台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）、東聯（1710）四檔亮燈，台聚集團旗下四寶也大漲逾半根停板。

石化-塑化類股26日強勢走揚，台塑三寶、東聯亮燈，台聚（1304）、亞聚（1308）、台達化（1309）、華夏（1305）、南亞（1303）、中纖（1718）、聯成（1313）、國喬（1312）多檔均漲逾半根，塑膠類股指數漲幅也一度觸及7%。

北美冬季風暴衝擊美國石化產能，市場期待北美供應一旦陷入緊張，有望拉升亞洲石化產品報價。

此外，近日塑化產品報價持續走升，加上需求進入旺季，市場也期待供過於求市況今年迎來轉機。國內PVC業者表示，中國大陸近日取消PVC及光伏產品出口退稅，加上庫存消化、旺季將至，預期需求逐步開出，業界表示，國際聚氯乙烯（PVC）行情近期處於上行，更預估春節後價格再迎來拐點。

苯乙烯（SM）及下游產品部分，業者指出，SM近月報價上揚，主因為短期區域性供需調整；需求面則因台灣、中國大陸等地正值農曆新年，囤貨需求升溫，成為助力。ABS行情也受SM揚價推升，並期待中國大陸補貼政策帶動家電等消費性產品買氣，進而推升ABS需求。

不過，業者也表示，中國大陸低價產品傾銷仍是主要威脅，短期來看，供需不平衡壓力依舊會存在一段時間。SM業者指出，中國大陸新產能持續開出；ABS業者表示，中國大陸產能過剩問題未顯著改善，雖整體報價上漲，中國大陸產品仍有競爭優勢。法人也認為，EG產品目前仍價格壓力續存。業界審慎看待未來價格走勢，並持續加速轉型步伐。