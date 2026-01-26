快訊

北海道大雪破紀錄！巴士、JR全停駛 7000人被迫新千歲機場打地鋪

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

台塑成機器人概念股！特斯拉導入輕量材料 PEEK 股價亮燈漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

特斯拉規劃人形機器人Optimus要在2027年底前開始販售，供應鏈並傳出，執行長馬斯克要為Optimus「大瘦身」，積極導入全新輕量化材料聚醚醚酮（PEEK），取代現有厚重的鋼、鋁等金屬材料，台廠包括台塑（1301）、和大（1536）旗下邦泰（8935）、上緯（3708）、拓凱（4536）、盟立（2464）、長興（1717）等複材大廠，在PEEK開發均傳出捷報，其中以台塑表現最強，26日股價強攻漲停鎖死至48.8元，漲停排隊買單逾3萬張。

馬斯克日前於達沃斯世界經濟論壇中宣示，明年底前開始銷售Optimus，特斯拉更提前將在今年底前推出可執行複雜應用的工業機器人。馬斯克看好，未來每個人都可能會擁有一個以上的機器人，機器人總數量甚至將超越全球總人口數。

而為了讓機器人電池續航力更持久，也避免摔倒影響工作，特斯拉旗下人形機器人Optimus導入全新輕量化材料PEEK。PEEK的主要性能包括耐高溫（長期使用溫度為250℃，短期作用溫度可達300℃），具備柔韌性、阻燃性、只溶於濃硫酸的耐藥性，同時可和玻璃纖維或碳纖維複合製備成高強度材料，因此在許多特殊領域可以替代金屬、陶瓷等傳統材料。

在這波機器人輕量化趨勢中，台塑也積極參與，自主研發高品質碳纖維，並跨足混鍊技術，推出兼具輕量化與高剛性的碳纖維複合材料方案，例如以碳鋼結合工程塑膠 PEEK碳纖複材的行星齒輪，重量較傳統金屬齒輪減輕可達69.1%。

台塑今以44.9元開高，盤中即漲停鎖死至48.8元。籌碼方面外資5日內買超3,9004張。

工業機器人 台塑

延伸閱讀

比亞迪今年銷海外 目標130萬輛

馬斯克衝刺太陽能 元晶沾光

就市論勢／PCB、被動元件 可短打

美科技大咖財報 牽動台鏈

相關新聞

慶豐富搶市 拚重返成長

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）今（2026）年將持續發展「全渠道」通路客戶，同時推出智能化產品，營運有望重返...

中砂業績拚連三年創高 今年營收看增一成

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）去年業績創新高，今年旗下鑽石碟、再生晶圓等主力產品持續擴產，法人看好新產能效益帶動...

藥華藥血癌藥 攻美報捷

藥華藥（6446）昨（25）日宣布，旗下新藥 Ropeginterferon alfa-2b-njft（Ropeg）用於...

航空三雄 進入緊密交機潮

國內航空業者進入緊密交機期。星宇航空董事長張國煒昨（6）日親駕全台暨星宇航空首架A350-1000廣體客機返台。張國煒宣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。