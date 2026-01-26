台塑成機器人概念股！特斯拉導入輕量材料 PEEK 股價亮燈漲停

特斯拉規劃人形機器人Optimus要在2027年底前開始販售，供應鏈並傳出，執行長馬斯克要為Optimus「大瘦身」，積極導入全新輕量化材料聚醚醚酮（PEEK），取代現有厚重的鋼、鋁等金屬材料，台廠包括台塑（1301）、和大（1536）旗下邦泰（8935）、上緯（3708）、拓凱（4536）、盟立（2464）、長興（1717）等複材大廠，在PEEK開發均傳出捷報，其中以台塑表現最強，26日股價強攻漲停鎖死至48.8元，漲停排隊買單逾3萬張。

馬斯克日前於達沃斯世界經濟論壇中宣示，明年底前開始銷售Optimus，特斯拉更提前將在今年底前推出可執行複雜應用的工業機器人。馬斯克看好，未來每個人都可能會擁有一個以上的機器人，機器人總數量甚至將超越全球總人口數。

而為了讓機器人電池續航力更持久，也避免摔倒影響工作，特斯拉旗下人形機器人Optimus導入全新輕量化材料PEEK。PEEK的主要性能包括耐高溫（長期使用溫度為250℃，短期作用溫度可達300℃），具備柔韌性、阻燃性、只溶於濃硫酸的耐藥性，同時可和玻璃纖維或碳纖維複合製備成高強度材料，因此在許多特殊領域可以替代金屬、陶瓷等傳統材料。

在這波機器人輕量化趨勢中，台塑也積極參與，自主研發高品質碳纖維，並跨足混鍊技術，推出兼具輕量化與高剛性的碳纖維複合材料方案，例如以碳鋼結合工程塑膠 PEEK碳纖複材的行星齒輪，重量較傳統金屬齒輪減輕可達69.1%。

台塑今以44.9元開高，盤中即漲停鎖死至48.8元。籌碼方面外資5日內買超3,9004張。