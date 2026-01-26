美冬季風暴釀部分煉油廠關閉 台塑三寶股價飆漲停

美國周末遭遇近年最猛烈的冬季風暴，暴雪、冰雨與嚴寒籠罩全美東側約三分之二地區，德州墨西哥灣沿岸部分煉油廠與化工廠因嚴寒關閉設備，儘管台塑在德州有生產基地，但如北美供應中斷導致全球石化產品漲價，台塑整體可受惠。26日台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）均攻上漲停板。

美國國家氣象局警告，這場風暴範圍廣、持續時間長，已造成超過100萬戶停電，航班取消逾1.7萬架次，重災區包括田納西、密西西比、路易斯安那與德州，德州墨西哥灣沿岸部分煉油廠與化工廠因嚴寒關閉設備。

消息帶動台塑、台化、台塑化應聲漲停，台塑漲至48.8元，台化衝至38.95元，台塑化拉至52.2元漲停價位。

另外，苯乙烯（SM）報價近月來大幅上揚，已從去年12月底一路走高，每噸已來到1100美元，國內業者表示，主因為中東及其他地區的SM廠進行歲修，產量減少，促使原先向中東廠家進貨的印度、東南亞地區客戶，轉往東北亞及中國大陸拉貨，引發短期區域性供需調整，致報價走升。

聚氯乙烯（PVC）、ABS等塑化產品近日行情也有回溫趨勢，國內ABS業者也指出，自12月中以來苯乙烯（SM）報價大幅上漲，帶動ABS價格走揚，目前報價有來到每噸1,200美元。如果漲勢繼續，有望提高利差、進而改善台廠獲利結構。

PVC也因中國大陸近日取消PVC及光伏產品出口退稅，加上全球需求進入春夏旺季，PVC最大需求國印度需求近期也正逐步放大，下游備料需求回籠，行情走升，業者表示，中國大陸PVC最新出口價在每公噸600至620美元之間，從12月中的560美元左右，大幅上漲10%左右；美國PVC出口價也從550美元左右，上漲至620美元。