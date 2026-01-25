慶豐富搶市 拚重返成長

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）今（2026）年將持續發展「全渠道」通路客戶，同時推出智能化產品，營運有望重返成長軌道。

慶豐富表示，窗簾事業營運動能保持向上態勢，主要受惠線上電商通路客戶貢獻持續放大，帶動2025年全年線上電商通路客戶銷售年增46.2%。

另一方面，慶豐富在建築師、建商的專業市場拓展成效逐步展現，不僅進一步擴大窗簾事業營收規模，也有效分散單一通路波動風險，挹注2025年整體窗簾事業營收比重達16.8%，較2024年同期的7.8%明顯增加。

慶豐富也看好此趨勢，持續深化線上電商通路客戶服務，並透過B2B2C商業模式轉型，將傳統製造優勢延伸至市場數據端，得以精準捕捉電商滲透率提升所帶來的營運商機。

相關新聞

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）今（2026）年將持續發展「全渠道」通路客戶，同時推出智能化產品，營運有望重返...

中砂業績拚連三年創高 今年營收看增一成

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）去年業績創新高，今年旗下鑽石碟、再生晶圓等主力產品持續擴產，法人看好新產能效益帶動...

藥華藥血癌藥 攻美報捷

藥華藥（6446）昨（25）日宣布，旗下新藥 Ropeginterferon alfa-2b-njft（Ropeg）用於...

航空三雄 進入緊密交機潮

國內航空業者進入緊密交機期。星宇航空董事長張國煒昨（6）日親駕全台暨星宇航空首架A350-1000廣體客機返台。張國煒宣...

