慶豐富搶市 拚重返成長

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）今（2026）年將持續發展「全渠道」通路客戶，同時推出智能化產品，營運有望重返成長軌道。

慶豐富表示，窗簾事業營運動能保持向上態勢，主要受惠線上電商通路客戶貢獻持續放大，帶動2025年全年線上電商通路客戶銷售年增46.2%。

另一方面，慶豐富在建築師、建商的專業市場拓展成效逐步展現，不僅進一步擴大窗簾事業營收規模，也有效分散單一通路波動風險，挹注2025年整體窗簾事業營收比重達16.8%，較2024年同期的7.8%明顯增加。

慶豐富也看好此趨勢，持續深化線上電商通路客戶服務，並透過B2B2C商業模式轉型，將傳統製造優勢延伸至市場數據端，得以精準捕捉電商滲透率提升所帶來的營運商機。