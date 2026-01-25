中砂業績拚連三年創高 今年營收看增一成

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）去年業績創新高，今年旗下鑽石碟、再生晶圓等主力產品持續擴產，法人看好新產能效益帶動下，中砂2026年業績持續看增一成，挑戰連續三年營收改寫新猷。

中砂到去年12月為止，單月業績已連兩個月攀峰，並帶動去年第4季營收同步站上歷史新高，去年合併營收為81.49億元，年增16.1％，連兩年改寫新紀錄，首度飛越80億元大關。

中砂目前有鑽石碟、晶圓再生、傳統砂輪等三大業務，其中前兩者是主要的業績增溫引擎，持續受惠於台系大客戶擴充先進製程產能。其中，鑽石碟是中砂獲利主力項目，大客戶的3奈米與5奈米製程應用對其挹注甚多，在日前客戶端2奈米製程進入量產後，該公司也可望持續受益。

中砂去年底前鑽石碟出貨約接近每月5萬顆，日前釋出最新規畫，今年將持續新增鑽石碟產能至少達每月6萬顆。

同時，中砂也新增美系整合元件廠（IDM）客戶，從去年第3季起成功導入其最先進製程，並開始貢獻營收，去年第4季起也陸續送樣該客戶的成熟製程，預期相關出貨將逐季增加。

法人樂觀預估，中砂在國內外客戶的訂單加持下，今年鑽石碟業績增幅有機會上看三成。

晶圓再生業務方面，中砂既有12吋再生晶圓月產能已達33萬片，並持續滿載，規劃今年第3季月產能增至40萬片能，以滿足客戶端先進製程的需求。

同時，其高階產品的比重估計將持續提升。法人認為，這兩項動能都有機會帶動中砂今年再生晶圓業績增長。