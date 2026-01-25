藥華藥血癌藥 攻美報捷

藥華藥（6446）昨（25）日宣布，旗下新藥 Ropeginterferon alfa-2b-njft（Ropeg）用於新適應症原發性血小板過多症（ET）已獲美國國家綜合癌症網絡（NCCN）推薦，列為對現行治療反應不佳或無效之高風險ET病患的第一類首選療法。

藥華藥表示，這項新適應症正式取得藥證前，即先獲國際權威診療指南的高度肯定，為Ropeg的ET美國市場布局再下一城，更為領航全球骨髓增生腫瘤（MPN）市場再創關鍵里程碑。

NCCN本次針對ET診療指南的更新，係基於Ropeg用於治療ET的全球第三期臨床試驗「SURPASS-ET」所展現的突破性成果。該試驗結果顯示，Ropeg組在持久臨床反應率方面明顯優於使用Anagrelide的對照組（42.9% vs. 6.0%；p=0.0001），達到統計上顯著意義。

藥華藥表示，Ropeg目前已連續超過三年獲NCCN持續推薦為真性紅血球增多症（PV）的治療選項，並為唯一同時於高風險及低風險PV治療選項中，均列為首選的藥物。此次進一步獲NCCN推薦用於ET，將有助於擴大Ropeg於MPN領域的應用範圍，支持Ropeg立全球MPN市場領先地位。

藥華藥執行長暨Ropeg發明人林國鐘表示，感謝團隊與NCCN MPN專家小組保持順暢溝通，Ropeg於取得美國ET藥證前即先獲NCCN診療指南推薦，對公司與MPN社群皆具重大意義，預期將非常有助於提升後續擴大市場與營運動能。

他表示，Ropeg作為目前唯一獲FDA核准、且獲NCCN推薦的唯一PV「全方位首選」藥物，已對Ropeg美國市場的保險政策與給付策略有非常正面積極的影響。隨著ET患者對創新治療的需求持續提升，期盼透過Ropeg納入NCCN ET診療指南，促進保險公司優先將Ropeg納入給付、加快審核承保決定，讓更多患者及早受惠。藥華藥表示，未來公司將持續與NCCN MPN專家小組保持積極且密切的溝通，並即時補充提供後續新增之臨床數據，以支持Ropeg於更廣泛的ET患者族群之臨床應用。