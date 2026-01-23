華安醫學買回900張庫藏股、執行率100% 首季將公布AI新藥成果

華安（6657）23日公告，為期二個月執行買回庫藏股的期限已經屆滿，實際買回庫藏股900張，執行率達100%，平均每股買回價格43.97元，總計買回金額約3,957萬元。本次買回之庫藏股占公司已發行股份的1.01%，將在未來以買回成本全數轉讓給員工。

華安醫學董事長陳翰民表示，買回庫藏股是展現公司對旗下新藥臨床試驗及長期營運發展的高度信心，未來將這些買回股票以買回成本陸續轉讓給員工，不僅可體現公司對激勵人才的重視，也有助強化員工對公司的向心力。此外，若從公司執行庫藏股期間的資本市場表現來看，此舉同時達到維護股東權益所實施庫藏股之目的。

華安指出，近期美國AI藥物開發商Recursion挾罕病新藥REC-4881在1b/2期臨床數據的優異表現，成為美國分析師評選2026年值得買進20檔AI概念股中，唯一入榜的AI新藥公司。摩根大通看好REC-4881未來在美國市場的銷售潛力，並認為Recursion透過AI驅動新藥開發的臨床試驗、以及平台授權藥廠的商化策略都持續獲得驗證，且累積迄今收取超過5億美元的里程碑金，因此上調其投資評等，從「中性」（Neutral）調至「加碼」（Overweight），同時也調升目標價至11美元，較目前水準具有逾120%的潛在漲幅。

陳翰民指出，這透露出一個關鍵訊息，AI浪潮同步席捲全球新藥開發商機，華安子公司源華智醫是全球少數專注於AI藥物研發的新創企業，繼去年華安與群聯共同合作以「aiDAPTIV+」平民化邊緣AI平台發展AI新藥、並於COMPUTEX展出AI新藥研發成果後，目前擁有多個具發展潛力的專案項目，陸續進行研究驗證，將在今年第1季的國際AI大會上發表初步成果。

展望今年，華安表示，旗下治療巴金森氏症口服新藥ENERGI-F705PD預計上半年提交美國二期臨床試驗申請，加上子公司源華智醫在AI新藥開發的突破及營運的正向發展，未來可望母以子貴，讓華安集團在AI開發藥物取得龐大的商機，公司對全年營運抱持審慎樂觀。