房市不景氣...皇翔建設頻繁大買台積電股票 又賣出這一檔
房地產不景氣，皇翔建設（2545）化身投顧，大買台積電（2330）股票。皇翔22日公告，取得台積電股票共200張，每股平均價格1,752.94元，交易總金額3.5億元，累計持有台積電共606張，投資金額約10.44億元，持股比例約0.002%。皇翔表示，取得目的為提高公司資金運用效益。
皇翔建設近期頻繁進出台積電、台達電（2308）等股票，1月15日至16日間取得台積電股票200張，每股平均價格1,752.94元，交易總額約3.5億元，1月12日至14日另取得200張，平均價格1,697.92元，交易金額約3.3億元，去年10月30日至12月5日間亦買進210張，每股平均價格1,469.41元。
在台達電方面，皇翔1月12日至16日處分台達電350張，每股平均價格1,086.03元，交易總金額約3.8億，處分利益約3,150.1萬元；另於去年10月28日至今年1月6日間處分334張，每股平均價格1,014.8元，處分利益約1,485.4萬元。
