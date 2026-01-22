大東電2026年獲利拚增兩位數
大東電（1623）昨（22）日以每股188元上市，大東電董事長林志明表示，去年營收再度繳出創新高好成績，且持續斬獲台電新的標案，加上高毛利產品比重提升，力拚今年營收及獲利有雙位數的年成長率。
此次公開申購吸引近25萬投資人參與申購，凍結市場資金超過460億元，中籤率僅0.49%，顯示市場投資人看好公司發展前景。
目前台電最高等級345kV電纜，全台僅四家電線電纜製造商符合資格生產，大東電是其中一家。大東電表示，從產品結構來看，特高壓與中高壓電纜占公司營收比重，到2024年已經來到六成，且大截面、高規格產品出貨占比顯著提高，大幅拉升中高壓電纜毛利率，不但公司從傳統電纜廠轉型為高階電力設備供應商，且在產品組合優化，對整體獲利帶來正面效益。
