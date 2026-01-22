大東電2026年獲利拚增兩位數

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

大東電（1623）昨（22）日以每股188元上市，大東電董事長林志明表示，去年營收再度繳出創新高好成績，且持續斬獲台電新的標案，加上高毛利產品比重提升，力拚今年營收及獲利有雙位數的年成長率。

此次公開申購吸引近25萬投資人參與申購，凍結市場資金超過460億元，中籤率僅0.49%，顯示市場投資人看好公司發展前景。

目前台電最高等級345kV電纜，全台僅四家電線電纜製造商符合資格生產，大東電是其中一家。大東電表示，從產品結構來看，特高壓與中高壓電纜占公司營收比重，到2024年已經來到六成，且大截面、高規格產品出貨占比顯著提高，大幅拉升中高壓電纜毛利率，不但公司從傳統電纜廠轉型為高階電力設備供應商，且在產品組合優化，對整體獲利帶來正面效益。

電纜 營收

延伸閱讀

環團批政府減煤跳票 台電：煤電空汙排放量十年大減逾7成

燃煤電廠空污排放10年減逾7成 台電盼正視減煤努力

台電廢土計畫草率 環團籲基市府嚴格把關

好市多北屯店停電！消費者「手機燈海」撐全場急撤退 台電：供電正常

相關新聞

中鴻開漲盤 鋼市有撐

中鴻昨（22）日開2月盤價，內銷每公噸調漲300元至500美元，外銷視區域市場行情調整。中鴻緊跟中鋼開漲盤，市場樂觀看待...

大東電2026年獲利拚增兩位數

大東電（1623）昨（22）日以每股188元上市，大東電董事長林志明表示，去年營收再度繳出創新高好成績，且持續斬獲台電新...

裕融2025年EPS 7.68元 獲利穩健

裕融（9941）公布自結去年合併稅後純益46.53億元，年減9.3%，衰退主因2024年處分大陸裕隆金融產生一次性收益，...

聯上砸65億 奪高捷聯開案

聯上（4113）斥資65億取得高雄捷運橘線O9站A基地聯開案，獲利更上層樓；全案昨（22）日與高雄市政府簽約，正式插旗苓...

百和2026年拚績增雙位數

鞋材大廠台灣百和（9938）昨（22）日召開法說，對今年營運展望審慎樂觀，表示世足賽將登場，炒熱運動氛圍，加上越南廠一條...

宜進標下桃園土地廠辦

桃園觀音工業區出現兩家紡織股的資產交易案。宜進（1457）昨（22）日公告，透過公開招標以約5.77億元（不含營業稅）取...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。