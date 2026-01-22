宜進標下桃園土地廠辦

桃園觀音工業區出現兩家紡織股的資產交易案。宜進（1457）昨（22）日公告，透過公開招標以約5.77億元（不含營業稅）取得桃園市觀音區工業區段三小段土地及廠辦建物，做為未來研發中心使用，並規畫部分空間出租或開發，以提升資產運用效益。

出售方集盛同步公告，本次處分預計可認列約3.76億元處分利益，成為公司今年首宗資產活化案。

本次交易標的包括土地8,121.87平方公尺（約2,456.87坪） 與建物2,965.19平方公尺（約 896.97坪），由宜進在戴德梁行所辦理的公開標售中取得。宜進董事會已於1月14日核准此案，授權董事長全權處理後續相關作業。

宜進表示，購置觀音工業區不動產是因應公司中長期營運規畫，未來將設置研發中心，強化產品開發能量，同時評估將部分樓層出租或進一步開發，以提高資產使用效率與穩定租金收益。

集盛則指出，處分不動產可望認列3.76億元處分利益最快在今年第2季認列，將有助提升營運資金與優化財務結構。公司強調，標的物不屬核心生產資產，處分後不影響既有營運，並可讓資金更有效投入主要事業布局。同時公司仍有其他閒置資產，包括桃園龜山等地，未來也會評估是否將活化。