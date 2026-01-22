聯上砸65億 奪高捷聯開案

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

聯上（4113）斥資65億取得高雄捷運橘線O9站A基地聯開案，獲利更上層樓；全案昨（22）日與高雄市政府簽約，正式插旗苓雅運動園區。

聯上董事長蘇永義說，雖然房地產大環境不優，但聯上穩紮穩打，有信心「2026年比2025年更好」。

蘇永義指出，捷運橘線O9站A基地聯開結合運動產業與TOD（大眾運輸導向開發）理念，打造兼具健康生活與智慧住宅的22層複合式地標。

蘇永義表示，聯上長期精準鎖定具備獨特性的地段，O9基地面積約1,571坪，被完善的運動設施包圍，是全高雄唯一能將住宅與大型運動公園深度結合的區塊，配合聯上在農16特區「停35」商場即將取得執照的氣勢，O9聯開案將成為集團在高雄的另一指標鉅作。

根據規劃，本案開發面積達2.29萬坪，將興建地上22層、地下六層建築，有639戶住家、九戶店面及525個車位，預計於2032年完工，由於該區段鄰近衛武營藝術中心，且周邊公共建設能量強勁，市場專家評估，未來成交價將穩坐5字頭，高樓層具景觀具備更強的創價能力。

