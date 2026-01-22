百和2026年拚績增雙位數

鞋材大廠台灣百和（9938）昨（22）日召開法說，對今年營運展望審慎樂觀，表示世足賽將登場，炒熱運動氛圍，加上越南廠一條龍服務，陸續承接禁止洗產地的材料訂單，以及針織經編緹花網布需求持續升溫，法人估，今年營收可望有雙位數增長。

百和去年12月合併營收為13.48億元，月增14.9%、年增6.6%，回到年月雙增走勢；累計全年合併157.75億元、年增2.1%。受新台幣匯率升產生匯損等影響，自結稅後純益12.13億元、年減14.3%，每股稅後純益4.07元。

百和去年第4季鞋材相關需求仍顯偏弱，針織經編緹花網布動能相對強勁，而12月營收呈年月雙增，顯示鞋材需求最壞時點已過，未來隨著世足賽帶動的出貨動能，將有助營運回溫，整體產業景氣在第2季可見明朗。

百和的針織經編緹花網布，去年營收達34.26億元、年增39%，今年在新產能，以及核心客戶、新興客戶放量且打入成衣供應鏈帶動下，預估該項產品仍將維持三成以上增長，帶動集團營運獲利表現。

百和去年下半年首度接獲來自Adidas世足賽比賽隊伍的隊徽訂單，陸續完成出貨，取得承製足球賽隊徽的門票，後續包括2027年亞足聯亞洲盃、2028年洛杉磯奧運、超級聯賽等，都有接單機會，為營運挹注新動能。

另外，因應全球反制洗產地的趨勢，百和是越南唯一的經編網布一貫化廠，提供客戶一條龍服務，也陸續接獲客戶新移轉的材料訂單。百和越南新廠去年稼動率約35%，今年預估可提升至50%以上。

百和配合品牌及各大鞋廠、成衣廠推動新南向佈局，集團也在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。

其中，百和印尼第四期廠已完工，主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，投產後約可增加25%產能；位於彰化和美總部的染整廠完工後，已訂第2季投產，預期可增加50%產能。