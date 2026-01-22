機票漲價 四雄首季營收衝高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

機票續漲，航空業首季營運添動能。航空業者指出，現在日本、韓國線可說一位難求，加上機票價格持續向上，東北亞原本就是航空公司的「黃金線」，現在需求出籠、票價向上讓航線的含金量趨高，推升首季營運錦上添金。

航空四雄元月營收有望再傳捷報， 2月寒假及過年期間機票售價更是大漲，國內法人同步看好華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）第1季及全年營運展望。

本土法人報告分析指出，首先第1季為航空傳統客運旺季，旅運需求動能明確，第1季營收、獲利有望再衝高。其次，華航、長榮航及台灣虎航2025年的營運報喜，在殖利率題材提供支撐下，股價相對具備吸引力，將三家公司的投資評等由中立提升到買進。

華航、星宇航空及台灣虎航2025年12月、第4季及全年營收都表現出色，華航、星宇航空第4季及全年營收同步刷新歷史紀錄；台灣虎航則是寫下全年、再締新猷；至於長榮航空全年營收則是史上第二高的紀錄。

