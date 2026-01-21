美時收購五項藥品專利

美時（1795）昨（21）日宣布，該公司在越南藥品組合收購案近日已取得最新進展。美時先前簽署一份資產購買協議，收購五項藥品在越南的商標、藥品上市許可及製造供應協議之相關權利。

截至目前已完成四項藥品Betahema、Folinato、Carmotop及Espacox之交割條件，預期於2026年第1季起開始銷售。

美時去年6月曾經宣布，子公司Lotus International Pte. Ltd.已與越南Duy Tan Pharmaceutical Joint Stock Company簽署資產購買協議，將收購五項藥品在越南的商標、藥品上市許可及製造供應協議之相關權利。

美時昨日說明，這五項藥品的產品組合涵蓋血液學、心血管、腫瘤及抗發炎等多個治療領域。該組合於2024年在越南的銷售額約為800萬美元（約新台幣2.5億元），並於2022至2024年間實現年均複合成長率達22%，顯示其在當地市場具備強勁的商業潛力。

美時2025年受惠策略收購Alvogen US併表貢獻，12月合併營收24.42億元，年成長67%，也帶動2025年全年合併營收衝破200億元大關，以205.01億交出年成長10%佳績，穩坐生技業績龍頭寶座。